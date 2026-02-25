Пляжи Анапы начали восстанавливать с помощью нового слоя песка
На пляже в селе Витязево планируют насыпать дополнительный слой песка
25 февраля оперативный штаб Кубани сообщил, что в Анапе начался новый этап восстановления пляжей — он пройдет на тестовом участке в селе Витязево.
Арендатор пляжей должен насыпать дополнительный слой песка толщиной от 30 до 70 см. Песок возьмут из ближайших карьеров. Благодаря анализу эксперты смогли подобрать наиболее подходящий материал по составу грунта на пляжах.
После тестовой насыпи в Витязево власти примут решение по восстановлению других пляжей Анапы и Темрюкского района.
В оперативном штабе напомнили, что после экологической катастрофы специалисты вывезли с пляжей 185 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами песка. Поэтому власти приняли решение о добавлении нового слоя.
Напомним, что в сентябре 2025 года власти Кубани заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Однако волонтеры до сих пор находят на пляжах нефтепродукты, испачканных птиц и мертвых животных.
Как писали Юга.ру, 11 февраля стало известно, что правительство выделило еще 5,8 млрд рублей на подъем затонувших танкеров «Волгонефть» со дна Черного моря.