Пляжи Анапы начали восстанавливать с помощью нового слоя песка

На пляже в селе Витязево планируют насыпать дополнительный слой песка

25 февраля оперативный штаб Кубани сообщил, что в Анапе начался новый этап восстановления пляжей — он пройдет на тестовом участке в селе Витязево.

Арендатор пляжей должен насыпать дополнительный слой песка толщиной от 30 до 70 см. Песок возьмут из ближайших карьеров. Благодаря анализу эксперты смогли подобрать наиболее подходящий материал по составу грунта на пляжах.

После тестовой насыпи в Витязево власти примут решение по восстановлению других пляжей Анапы и Темрюкского района.