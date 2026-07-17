Пасмурно в Краснодаре и жара до +32 °C на побережье: синоптики рассказали о погоде на Кубани в выходные

В Краснодарском крае 18 и 19 июля прогнозируют жаркую, но облачную погоду

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в выходные будет переменная облачность. Днем и вечером в отдельных юго-восточных предгорных районах возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер слабый, однако местами порывы могут достигать 12–14 м/с.



В субботу, 18 июля, в северо-восточных районах Краснодарского края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Температура воздуха ночью составит 16–21 °C, днем — 26–31 °C. В горах ночью — 9–14 °C, днем — 14–19 °C.



На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью — 17–22 °C, а днем — до 32 градусов жары.



По данным синоптиков, в Краснодаре в выходные будет пасмурная погода, однако осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — 17–19 °C, днем — 29–31 °C.