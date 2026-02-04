«Бургер Кинг», «Детский мир», «Самокат». Минцифры расширило «белый список» сервисов, работающих без мобильного интернета
Министерство цифрового развития РФ дополнило список сайтов, которые работают при отключениях мобильного интернета
4 февраля пресс-служба Министерства цифрового развития России сообщила, что ведомство расширило «белый список» сервисов, которые будут работать в периоды отключения мобильного интернета.
В перечень вошли сайты:
- банков ВТБ и ПСБ;
- службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»;
- ВГТРК, изданий «Звезда», «Вместе-РФ», «Матч ТВ», «Коммерсант», «Парламентская газета»,«Витрина ТВ»;
- сервисов ФНС России для налогоплательщиков;
- Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
- железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс»;
- операторов электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;
- онлайн-касс «Эвотор»;
- мобильного приложения «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
- компании «Росагролизинг»;
- магазина «Детский мир»;
- сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»;
- маркетплейса «Мегамаркет».
Также в список попали некоторые региональные сервисы и сайты правительств субъектов России.
Напомним, на первом этапе в «белый список» вошли некоторые соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. На втором — сайты государственных органов, Почты России, системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», некоторых СМИ, РЖД, навигатора 2ГИС, такси «Максим».
На третьем этапе список дополнили социально значимыми сервисами ряда регионов и сайтами администраций некоторых субъектов РФ. Также в него вошли «Известия», ТАСС, «Домклик», «Окко». На четвертой волне расширения в перечень попали сайты Совета федерации, МЧС и МВД, некоторых авиакомпаний и СМИ, сети «Вкусно — и точка», портала для поиска работы HeadHunter и другие.
Как писали Юга.ру, российских операторов могут обязать блокировать домашний интернет и телефонную связь.