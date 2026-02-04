«Бургер Кинг», «Детский мир», «Самокат». Минцифры расширило «белый список» сервисов, работающих без мобильного интернета

Также в список попали некоторые региональные сервисы и сайты правительств субъектов России.

4 февраля пресс-служба Министерства цифрового развития России сообщила , что ведомство расширило «белый список» сервисов, которые будут работать в периоды отключения мобильного интернета.

Напомним, на первом этапе в «белый список» вошли некоторые соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. На втором — сайты государственных органов, Почты России, системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», некоторых СМИ, РЖД, навигатора 2ГИС, такси «Максим».

На третьем этапе список дополнили социально значимыми сервисами ряда регионов и сайтами администраций некоторых субъектов РФ. Также в него вошли «Известия», ТАСС, «Домклик», «Окко». На четвертой волне расширения в перечень попали сайты Совета федерации, МЧС и МВД, некоторых авиакомпаний и СМИ, сети «Вкусно — и точка», портала для поиска работы HeadHunter и другие.