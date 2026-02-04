«Бургер Кинг», «Детский мир», «Самокат». Минцифры расширило «белый список» сервисов, работающих без мобильного интернета

  • © Фото lookstudio, ru.freepik.com
    © Фото lookstudio, ru.freepik.com

Министерство цифрового развития РФ дополнило список сайтов, которые работают при отключениях мобильного интернета

4 февраля пресс-служба Министерства цифрового развития России сообщила, что ведомство расширило «белый список» сервисов, которые будут работать в периоды отключения мобильного интернета. 

В перечень вошли сайты:

  • банков ВТБ и ПСБ;
  • службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»;
  • ВГТРК, изданий «Звезда», «Вместе-РФ», «Матч ТВ», «Коммерсант», «Парламентская газета»,«Витрина ТВ»;
  • сервисов ФНС России для налогоплательщиков;
  • Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
  • железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс»; 
  • операторов электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;
  • онлайн-касс «Эвотор»;
  • мобильного приложения «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
  • компании «Росагролизинг»;
  • магазина «Детский мир»;
  • сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»;
  • маркетплейса «Мегамаркет». 

Также в список попали некоторые региональные сервисы и сайты правительств субъектов России. 

Напомним, на первом этапе в «белый список» вошли некоторые соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. На втором — сайты государственных органов, Почты России, системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», некоторых СМИ, РЖД, навигатора 2ГИС, такси «Максим».

На третьем этапе список дополнили социально значимыми сервисами ряда регионов и сайтами администраций некоторых субъектов РФ. Также в него вошли «Известия», ТАСС, «Домклик», «Окко». На четвертой волне расширения в перечень попали сайты Совета федерации, МЧС и МВД, некоторых авиакомпаний и СМИ, сети «Вкусно — и точка», портала для поиска работы HeadHunter и другие. 

Как писали Юга.ру, российских операторов могут обязать блокировать домашний интернет и телефонную связь.

