Бывший тренер «Арсенала» Венгер назвал экс-вратаря «Краснодара» Сафонова первым номером «ПСЖ»
Тренер и руководитель ФИФА по развитию футбола высоко оценил игру бывшего вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова в составе французского «ПСЖ»
3 февраля французский тренер и руководитель отдела ФИФА по развитию футбола Арсен Венгер рассказал изданию «РБ Спортс» об игре в текущем сезоне воспитанника академии «Краснодар» и нынешнего вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Матвей демонстрирует высокий уровень игры в этом сезоне. Думаю, теперь его можно расценивать как первого номера «ПСЖ», — рассказал Венгер.
Арсен Венгер — французский футбольный тренер, занимавший должность главного тренера лондонского клуба «Арсенал» с 1996 по 2018 годы — за этот период он стал самым успешным менеджером в истории клуба. В 2019 году был назначен руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.
2 февраля пресс-служба академии ФК «Краснодар» сообщила, что Сафонов стал лучшим игроком матча 20-го тура чемпионата Франции в составе «ПСЖ». На 21 минуте игры футболист отразил пенальти от нападающего «Страсбурга» Хоакина Паничелли. Матч закончился с результатом 2:1 в пользу «ПСЖ».
Напомним, Матвей Сафонов — воспитанник клуба «Краснодар». За команду «Краснодара» с 2017 года Сафонов сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола. В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России.
Российский голкипер перешел из ФК «Краснодар» в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро. По данным сайта Transfermarkt, это стало рекордной суммой, которую любой французский клуб когда-либо платил за вратаря.
В апреле 2025 года Сафонов стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ».
В декабре 2025 года он стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, отразив четыре пенальти из пяти. Кубок стал шестым трофеем футболиста в «ПСЖ». Матвея признали лучшим игроком встречи — четыре подряд отбитых 11-метровых пенальти стали первым подобным случаем на турнирах, которые проводит ФИФА.
Как писали Юга.ру, в июле 2025 года Трамп наградил экс-вратаря ФК «Краснодар» Сафонова медалью чемпионата мира.