Тренер и руководитель ФИФА по развитию футбола высоко оценил игру бывшего вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова в составе французского «ПСЖ»

3 февраля французский тренер и руководитель отдела ФИФА по развитию футбола Арсен Венгер рассказал изданию «РБ Спортс» об игре в текущем сезоне воспитанника академии «Краснодар» и нынешнего вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Матвей демонстрирует высокий уровень игры в этом сезоне. Думаю, теперь его можно расценивать как первого номера «ПСЖ», — рассказал Венгер.

Арсен Венгер — французский футбольный тренер, занимавший должность главного тренера лондонского клуба «Арсенал» с 1996 по 2018 годы — за этот период он стал самым успешным менеджером в истории клуба. В 2019 году был назначен руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

2 февраля пресс-служба академии ФК «Краснодар» сообщила, что Сафонов стал лучшим игроком матча 20-го тура чемпионата Франции в составе «ПСЖ». На 21 минуте игры футболист отразил пенальти от нападающего «Страсбурга» Хоакина Паничелли. Матч закончился с результатом 2:1 в пользу «ПСЖ».