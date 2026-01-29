В Анапе на полгода продлили отсрочку по туристическому налогу

Анапа продлила отмену туристического налога до лета 2026 года

29 января пресс-служба Анапы сообщила, что власти приняли решение о дополнительной поддержке курортного бизнеса. Депутаты городского совета продлили действие ограничительных мер по взиманию туристического налога еще на полгода — до 30 июня 2026 года.

Мера направлена на восстановление санаторно-курортной отрасли Анапы, которая продолжает испытывать последствия чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов в декабре 2024 года.