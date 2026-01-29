В Анапе на полгода продлили отсрочку по туристическому налогу

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Анапа продлила отмену туристического налога до лета 2026 года

29 января пресс-служба Анапы сообщила, что власти приняли решение о дополнительной поддержке курортного бизнеса. Депутаты городского совета продлили действие ограничительных мер по взиманию туристического налога еще на полгода — до 30 июня 2026 года.

Мера направлена на восстановление санаторно-курортной отрасли Анапы, которая продолжает испытывать последствия чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов в декабре 2024 года.

«Мазутная картошка ждет отдыхающих в новом курортном сезоне»:

Изначально ограничения по туристическому налогу действовали в течение всего 2025 года. Инициативу о временной отмене сбора выдвинул губернатор Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в мае 2025 года для Анапского и Темрюкского районов.

Напомним, в 2025 году Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для отдыха в этом сезоне. Затем оперштаб Краснодарского края показал карту, на которой отмечены зоны, опасные для купания. Позже на пляжах Анапы и Темрюкского района появились таблички о запрете купания.

Как писали Юга.ру, в январе возле поселка Веселовка Темрюкского района волонтеры собрали 220 мешков мазута. Оперштаб о них не сообщал.

Анапа Курорты и туризм Налоги

Новости

Рэпер Flo Rida впервые выступит в Краснодаре
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Дикий алмаз»
В Госдуме РФ опровергли отмену бакалавриата и магистратуры с сентября 2026 года
В Анапе на полгода продлили отсрочку по туристическому налогу
В парке «Краснодар» появился новый арт-объект «Объятия человечества»
В Краснодаре обсудят жизнь и творчество «самого одинокого художника» Павла Филонова

Лента новостей

Реклама на сайте