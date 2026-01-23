«Не надо было меня злить». Пенсионерка хочет засудить экс-главу Приморско-Ахтарского района

Пенсионерка из Приморско-Ахтарска, которую засудил глава района из-за комментариев, хочет взыскать с него моральный ущерб

22 января «Коммерсантъ-Кубань» сообщил, что жительница Приморско-Ахтарска Маргарита Белых, ранее проигравшая судебный процесс бывшему главе своего района, намерена взять реванш. Пенсионерка заявила, что будет следить за развитием событий вокруг экс-чиновника Максима Бондаренко и готовится подать заявление о пересмотре дела. Поводом для такого решения стала недавняя отставка Бондаренко по инициативе прокуратуры.

«Продолжение следует. Не надо было меня злить», — заявила 80-летняя Белых.

По ее словам, суд с главой района дался ей крайне тяжело, из-за переживаний ее 18 раз увозила скорая помощь. Теперь пенсионерка планирует сама взыскать с Бондаренко компенсацию морального вреда.