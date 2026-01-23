«Не надо было меня злить». Пенсионерка хочет засудить экс-главу Приморско-Ахтарского района
Пенсионерка из Приморско-Ахтарска, которую засудил глава района из-за комментариев, хочет взыскать с него моральный ущерб
22 января «Коммерсантъ-Кубань» сообщил, что жительница Приморско-Ахтарска Маргарита Белых, ранее проигравшая судебный процесс бывшему главе своего района, намерена взять реванш. Пенсионерка заявила, что будет следить за развитием событий вокруг экс-чиновника Максима Бондаренко и готовится подать заявление о пересмотре дела. Поводом для такого решения стала недавняя отставка Бондаренко по инициативе прокуратуры.
«Продолжение следует. Не надо было меня злить», — заявила 80-летняя Белых.
По ее словам, суд с главой района дался ей крайне тяжело, из-за переживаний ее 18 раз увозила скорая помощь. Теперь пенсионерка планирует сама взыскать с Бондаренко компенсацию морального вреда.
Конфликт Белых и Бондаренко начался в 2024 году. В местном паблике «ВКонтакте» женщина давала негативные оценки деятельности чиновника. Бондаренко подал на нее в суд за защиту чести, достоинства и деловой репутации.
Приморско-Ахтарский, а затем краевой и кассационный суды признали высказывания пенсионерки не соответствующими действительности и взыскали с нее в пользу чиновника 85 тыс. рублей из заявленных 300 тыс. рублей.
20 января у Максима Бондаренко прошли обыски. Чиновника заподозрили в коррупции из-за нарушений при строительстве дома социального обслуживания. 21 января стало известно об отставке Максима Бондаренко в связи с утратой доверия.
Как писали Юга.ру, 22 января арестовали министра транспорта Краснодарского края. Его обвиняют в мошенничестве.