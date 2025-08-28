Глава Приморско-Ахтарского района подал в суд на пенсионерку за комментарии о том, что «он врет как дышит»

В Краснодаре суд оштрафовал пенсионерку за негативные комментарии в соцсетях в адрес главы Приморско-Ахтарского района

15 июля Четвертый кассационный суд Краснодара сообщил, что оставил в силе решение по иску главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко к Маргарите Белых, которая написала негативные комментарии в соцсетях в адрес представителя власти и обязана ему выплатить 1000 рублей. 27 августа на судебный документ обратил внимание журналист Андрей Кошик.

В январе 2024 года в паблике «Подслушано Ахтари» пользователи обсуждали бездействие главы. По их словам, он не благоустроил особо охраняемую природную территорию Балка Шамраи. В обсуждении приняла участие и экс-депутатка поселкового Совета 80-летняя Маргарита Белых.

«Наш глава района лжет постоянно, врет как дышит. Главное — настолько верит в свое вранье, а это уже опасный симптом. Про обещалки, фантазии уже знает все. Не все знают какие «чудеса» творятся вокруг нас? Страшно. Как в Кущевке. Действительно страшно. Когда начнется чистка в рядах? Тогда жарко станет!» — один из комментариев Маргариты.

Также женщина отметила, что Бондаренко превышает свои служебные полномочия и он — «зажравшийся чиновник», который сам не подписывает документы о бюджетных тратах, а заставляет это делать подчиненных.