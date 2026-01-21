Главу Приморско-Ахтарского округа уволили после антикоррупционной проверки

Основанием для отставки послужили результаты тщательной прокурорской проверки, проведенной по поручению краевой прокуратуры. В ходе нее было установлено, что глава муниципалитета допустил ряд нарушений антикоррупционного законодательства.

21 января прокуратура Краснодарского края сообщила , что главу Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко отправили в отставку в связи с утратой доверия. Решение принял Совет депутатов на основании заявления губернатора региона.

Проверка выявила два ключевых правонарушения. Во-первых, чиновник предоставлял губернатору региона заведомо недостоверные и неполные сведения о своих доходах, имуществе и имущественных обязательствах. Во-вторых, он не принял мер для предотвращения или урегулирования конфликта интересов в ситуации, связанной с перераспределением земельного участка из неразграниченной государственной собственности.

Накануне отставки в доме у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко прошли обыски. Внимание силовиков к чиновнику связано с возведением дома для людей с инвалидностью в хуторе Новонекрасовском за 2 млрд рублей.

Напомним, в августе 2025 года Бодаренко подал в суд на пенсионерку за комментарии о том, что «он врет как дышит». Суд признал комментарии недостоверными, обязал женщину удалить их и оштрафовал ее на 1000 рублей.

В ноябре стало известно, что Бондаренко подал второй иск под видом компенсации за нотариальные и юридические услуги, а также за лингвистическую экспертизу. Чиновник потребовал от пенсионерки 300 тыс. рублей.