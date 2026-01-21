Главу Приморско-Ахтарского округа уволили после антикоррупционной проверки

Краснодарский край

Распечатать

  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

Чиновник потерял пост из-за сокрытия доходов и конфликта интересов при распределении земли

21 января прокуратура Краснодарского края сообщила, что главу Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко отправили в отставку в связи с утратой доверия. Решение принял Совет депутатов на основании заявления губернатора региона.

Основанием для отставки послужили результаты тщательной прокурорской проверки, проведенной по поручению краевой прокуратуры. В ходе нее было установлено, что глава муниципалитета допустил ряд нарушений антикоррупционного законодательства.

«Угрожал всех уничтожить и перестрелять»:

Проверка выявила два ключевых правонарушения. Во-первых, чиновник предоставлял губернатору региона заведомо недостоверные и неполные сведения о своих доходах, имуществе и имущественных обязательствах. Во-вторых, он не принял мер для предотвращения или урегулирования конфликта интересов в ситуации, связанной с перераспределением земельного участка из неразграниченной государственной собственности.

Накануне отставки в доме у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко прошли обыски. Внимание силовиков к чиновнику связано с возведением дома для людей с инвалидностью в хуторе Новонекрасовском за 2 млрд рублей.

Напомним, в августе 2025 года Бодаренко подал в суд на пенсионерку за комментарии о том, что «он врет как дышит». Суд признал комментарии недостоверными, обязал женщину удалить их и оштрафовал ее на 1000 рублей.

В ноябре стало известно, что Бондаренко подал второй иск под видом компенсации за нотариальные и юридические услуги, а также за лингвистическую экспертизу. Чиновник потребовал от пенсионерки 300 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, Следственный комитет завершил расследование дела об ущербе в 40 млн от экс-главы кубанского ДОСААФ.

Коррупция Приморско-Ахтарский район Прокуратура Чиновники

Новости

Главу Приморско-Ахтарского округа уволили после антикоррупционной проверки
Неуловимый Энди. В Краснодаре пройдет арт-встреча, посвященная Уорхолу
В России хотят узаконить мессенджер Max для оформления сотрудников и кадровых документов
Сочи, Анапа, Геленджик и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов по числу общественных точек Wi-Fi. А где Краснодар?
С марта 2026 года в России изменится программа обучения в автошколах
СМИ сообщили, что 21 января произойдет ромбовидный парад планет. Будет ли его видно в Краснодаре?

Лента новостей

Краснодарский край атаковали БПЛА. Обломки упали на НПЗ и многоэтажку
Сегодня, 10:09
Краснодарский край атаковали БПЛА. Обломки упали на НПЗ и многоэтажку
В Краснодаре разработали новые правила благоустройства
19 января, 14:33
В Краснодаре разработали новые правила благоустройства
Общественники недовольны и требуют изменить их
Каток на дорогах, замерзшие машины и жители в ледоступах
Вчера, 16:09
Каток на дорогах, замерзшие машины и жители в ледоступах
Что происходит в Новороссийске во время непогоды?

Реклама на сайте