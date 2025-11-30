На Кубани пенсионерку обязали пять лет выплачивать компенсацию чиновнику. Ранее он подал на нее в суд из-за критики в соцсетях

Глава Приморско-Ахтарского района отсудил у 80-летней пенсионерки 85 тыс. рублей. Он получит их не сразу

Предыстория: Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко подал в суд на 80-летнюю пенсионерку Маргариту Белых за негативные комментарии в его адрес в соцсетях. Она обвиняла чиновника в бездействии, превышении полномочии, а также заявляла, что «он врет как дышит». Суд признал комментарии недостоверными, обязал Белых удалить их и оштрафовал ее на 1000 рублей.

26 ноября портал 93.RU сообщил, что глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко подал на Маргариту Белых второй иск под видом компенсации за нотариальные и юридические услуги, а также за лингвистическую экспертизу. Чиновник потребовал от пенсионерки 300 тыс. рублей.



Однако суд принял во внимание положение 80-летней женщины. Она является инвалидом третьей группы, вдовой участника боевых действий в Грозном и не имеет заработка, кроме пенсии в 30 тыс. рублей.

Читайте также: Бывшего депутата ЗСК Краснодарского края Михаила Ковалюка будут судить за вымогательство 500 млн рублей

Суд снизил сумму требований до 85 тыс. 10 рублей и разрешил пенсионерке выплачивать их в рассрочку. Теперь глава Приморско-Ахтарского района будет получать по 1,5 тыс. рублей каждый месяц до 2030 года.



В разговоре с порталом 93.RU Маргарита Белых рассказала, что 15 лет работала депутатом в городском совете Приморско-Ахтарска от партии «Справедливая Россия». Она заявила, что «всю свою жизнь говорила только правду и требовала этого от чиновников». А местные власти, по мнению Белых, «имеют на нее зуб», потому что она «отстаивала интересы граждан».