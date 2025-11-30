На Кубани пенсионерку обязали пять лет выплачивать компенсацию чиновнику. Ранее он подал на нее в суд из-за критики в соцсетях

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Глава Приморско-Ахтарского района отсудил у 80-летней пенсионерки 85 тыс. рублей. Он получит их не сразу

Предыстория: Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко подал в суд на 80-летнюю пенсионерку Маргариту Белых за негативные комментарии в его адрес в соцсетях. Она обвиняла чиновника в бездействии, превышении полномочии, а также заявляла, что «он врет как дышит». Суд признал комментарии недостоверными, обязал Белых удалить их и оштрафовал ее на 1000 рублей.

26 ноября портал 93.RU сообщил, что глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко подал на Маргариту Белых второй иск под видом компенсации за нотариальные и юридические услуги, а также за лингвистическую экспертизу. Чиновник потребовал от пенсионерки 300 тыс. рублей.

Однако суд принял во внимание положение 80-летней женщины. Она является инвалидом третьей группы, вдовой участника боевых действий в Грозном и не имеет заработка, кроме пенсии в 30 тыс. рублей.

Читайте также:

Суд снизил сумму требований до 85 тыс. 10 рублей и разрешил пенсионерке выплачивать их в рассрочку. Теперь глава Приморско-Ахтарского района будет получать по 1,5 тыс. рублей каждый месяц до 2030 года.

В разговоре с порталом 93.RU Маргарита Белых рассказала, что 15 лет работала депутатом в городском совете Приморско-Ахтарска от партии «Справедливая Россия». Она заявила, что «всю свою жизнь говорила только правду и требовала этого от чиновников». А местные власти, по мнению Белых, «имеют на нее зуб», потому что она «отстаивала интересы граждан».

Как писали Юга.ру, прокуратура требует снести коттеджный поселок под Геленджиком. Среди ответчиков в суде — глава Приморско-Ахтарского района.

Деньги Оскорбление власти Пенсионеры Правосудие Приморско-Ахтарский район Социальные сети Суд Чиновники

Новости

«Смотреть без слез невозможно». Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал застройку Краснодара
На Кубани пенсионерку обязали пять лет выплачивать компенсацию чиновнику. Ранее он подал на нее в суд из-за критики в соцсетях
«Наша борьба продолжается». В Краснодарском крае ищут волонтеров для очитки пляжей от мазута
В Новороссийске вновь атаковали морской терминал КТК. Казахстан изменил маршруты поставок нефти
В Ростове-на-Дону откроется персональная фотовыставка Ромы Зверя
В Краснодаре 15-летняя Кристина Синолицина нуждается в дорогостоящем лечении

Лента новостей

100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
28 ноября, 11:30
100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
Честный рассказ курьера о работе в Краснодаре
Город «понаехов»
Сегодня, 11:00
Город «понаехов»
Как мигранты XIX века сделали Екатеринодар южной столицей
Интернет по фейсконтролю
27 ноября, 11:44
Интернет по фейсконтролю
Кого пустили в «белые списки», как они работают и почему до сих пор сбоят

Реклама на сайте