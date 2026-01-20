У главы Приморско-Ахтарского района Кубани прошли обыски по нарушениям при строительстве социального жилья

Краснодарский край

  • © Скриншот из телеграм-канала «Kub Mash» https://t.me/kub_mash/11542
    © Скриншот из телеграм-канала «Kub Mash» https://t.me/kub_mash/11542

В Краснодарском крае очередного чиновника заподозрили в коррупции из-за нарушений при строительстве дома социального обслуживания

20 января портал 93.RU сообщил, что дома у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко прошли обыски. Также под подозрение попал его заместитель.

По данным СМИ, внимание силовиков к чиновнику связано с возведением дома для людей с инвалидностью в хуторе Новонекрасовском за 2 млрд рублей. Объект решили благоустроить на непригодном участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями.

Прокуратура требует снести коттеджный поселок под Геленджиком:

Строительство учреждения на 150 мест началось в 2023 году. Процесс курировала бывшая вице-губернатор Кубани Анна Минькова, которая сейчас возглавляет телеканал «Кубань 24». Ранее генпрокуратура нашла у ее близких имущество на 1 млрд рублей.

Напомним, что в конце августа 2025 года Бондаренко подал в суд на пенсионерку из Приморско-Ахтарска за комментарии о том, что «он врет как дышит». Чиновник потребовал от женщины 300 тыс. рублей. Однако суд снизил сумму требований до 85 тыс. 10 рублей и разрешил выплачивать их в рассрочку до 2030 года.

Как писали Юга.ру, бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова осудили на 11 лет колонии за коррупцию.

Коррупция Правосудие Приморско-Ахтарский район Строительство Суд Чиновники

