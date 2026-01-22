«Как осознанно обновлять свой гардероб». В экоцентре Краснодара пройдет день со стилистом

«Это прекрасная возможность получить профессиональную консультацию бесплатно и узнать, как стильно и осознанно обновлять свой гардероб. А главное — каждая покупка станет вашим вкладом в поддержание работы экоцентра», — рассказали оранизаторы.

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 24 января день со стилистом. Юлия Аносова поможет подобрать идеальную вещь и создать образ из находок секонд-хенда.

Цветные ценники, редкие находки и очереди в примерочные:

Стилист будет ждать всех желающих 24 января с 12:00 до 18:00 на улице Одесской, 48В. Участие бесплатное.

Секонд-хенд «Чистой среды» находится на первом и втором этажах. В нем можно приобрести одежду, обувь и аксессуары. Каждая покупка — вклад в осознанную моду и поддержка деятельности экоцентра.

Напомним, 1 августа 2025 года экоцентр перешел на сокращенный режим работы и проработал в таком графике четыре месяца. Это произошло из-за экономических проблем — организация была на грани закрытия.

1 декабря краснодарский экоцентр «Чистая среда» сообщил, что возвращается к прежнему графику. Организация работает ежедневно с 12:00 до 20:00.