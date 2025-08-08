Краснодарский экоцентр «Чистая среда» оказался на грани закрытия из-за кризиса. Как помочь проекту?

11 июля руководительница экоцентра «Чистая среда» Дарья Сычева сообщила, что организация находится в кризисе и на грани закрытия.

«Финансирование закончилось, а расходы остались: аренда, свет, вода, расходники, зарплаты. Все, что обычно незаметно, но без чего не работает даже самое доброе дело», — подчеркнула она.

Раньше у «Чистой среды» были попечители, но теперь они больше не могут поддерживать проект. Организация может выиграть грант, но реализовать его лишь в 2026 году. А выигранные ранее гранты — проектные, и не покрывают текущую деятельность и расходы.

«Чистая среда» — некоммерческая организация, которая продвигает осознанное потребление и раздельный сбор отходов, а также проводит волонтерские уборки с 2017 года. Помимо этого проект организует различные экопросветительские мероприятия.



В 2021 году «Чистая среда» и АНО «Собиратор» открыли «Экоцентр» — единственный пункт приема вторсырья в Краснодарском крае. Здесь принимают на переработку около 50 разновидностей вторсырья, включая очень проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное.