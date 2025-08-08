Краснодарский экоцентр «Чистая среда» оказался на грани закрытия из-за кризиса. Как помочь проекту?

    Команда экоцентра Краснодара

Организация «Чистая среда», продвигающая осознанное потребление и раздельный сбор отходов, может закрыться

11 июля руководительница экоцентра «Чистая среда» Дарья Сычева сообщила, что организация находится в кризисе и на грани закрытия. 

«Финансирование закончилось, а расходы остались: аренда, свет, вода, расходники, зарплаты. Все, что обычно незаметно, но без чего не работает даже самое доброе дело», — подчеркнула она. 

Раньше у «Чистой среды» были попечители, но теперь они больше не могут поддерживать проект. Организация может выиграть грант, но реализовать его лишь в 2026 году. А выигранные ранее гранты — проектные, и не покрывают текущую деятельность и расходы. 

«Чистая среда» — некоммерческая организация, которая продвигает осознанное потребление и раздельный сбор отходов, а также проводит волонтерские уборки с 2017 года. Помимо этого проект организует различные экопросветительские мероприятия. 

В 2021 году «Чистая среда» и АНО «Собиратор» открыли «Экоцентр» — единственный пункт приема вторсырья в Краснодарском крае. Здесь принимают на переработку около 50 разновидностей вторсырья, включая очень проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное. 

Не мусор, а вторсырье: теперь в Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы:

В августе «Чистая среда» перешла на сокращенный режим работы и вынужденно уволила некоторых сотрудников, а также сообщила, что проект может закрыться, если средства не найдут до сентября. 

По состоянию на 31 июля, организации удалось собрать 149 840 рублей — этого хватит на аренду помещения. Но, несмотря на собранную сумму, для продолжения деятельности «Чистой среды» этого не достаточно. 

Как можно помочь организации? 

  • Оформить единоразовое пожертвование или подписаться на ежемесячные пожертвования;
  • рассказывать о деятельности проекта знакомым, друзьям, коллегам;
  • поддерживать оглаской в социальных сетях;
  • посетить мероприятия, которые устраивает проект. Например, 10 августа с 12:00 до 20:00 пройдет гаражная распродажа.

Помимо этого поддержать организацию можно через другие культурные и общественные проекты Краснодара — они устраивают мероприятия, вырученные средства с которых отправят в «Чистую среду»:

  • в «Одном театре» 9 августа в 19:00 состоится музыкально-поэтический вечер «Признание» актрисы Аллы Мосоловой. Стоимость билета — 500 рублей;
  • в книжном магазине «Бабушка-ракета» 23 августа с 11:00 до 20:00 пройдет арт-фестиваль с мастер-классами, лотереей и другими развлечениями. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре может закрыться приют для животных «Краснодог». Ему нужна помощь. 

