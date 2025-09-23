Экоцентр Краснодара изменил график работы. Когда его можно посетить и сдать вторсырье?
Краснодарский экоцентр перешел на сокращенный режим работы
25 июля экоцентр «Чистая среда» сообщил, что с августа организация переходит на сокращенный режим работы: вторник, среда, суббота и воскресенье с 12:00 до 20:00.
Экомобиль, который можно заказать на дом для сдачи вторсырья, тоже изменил график работы — он сможет приехать только в субботу, воскресенье и вторник.
«У «Чистой среды» все время были основные попечители, которые могли поддерживать нашу работу, именно благодаря этому мы оставались устойчивыми. К сожалению, сейчас они больше не могут нас поддерживать. С 1 августа мы перешли на сокращенный режим работы и попрощались с некоторыми сотрудниками», — сообщили сотрудники экоцентра редакции Юга.ру.
Напомним, ранее «Чистая среда» работала ежедневно с 12:00 до 20:00.
Как писали Юга.ру, в июле краснодарский экоцентр «Чистая среда» сообщил, что оказался на грани закрытия из-за кризиса. Проекту нужна помощь.