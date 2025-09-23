Экоцентр Краснодара изменил график работы. Когда его можно посетить и сдать вторсырье?

25 июля экоцентр «Чистая среда» сообщил, что с августа организация переходит на сокращенный режим работы: вторник, среда, суббота и воскресенье с 12:00 до 20:00.

Экомобиль, который можно заказать на дом для сдачи вторсырья, тоже изменил график работы — он сможет приехать только в субботу, воскресенье и вторник.