Экоцентр Краснодара изменил график работы. Когда его можно посетить и сдать вторсырье?

Краснодарский край

Распечатать

  • Команда экоцентра Краснодара © Фотография предоставлена экоцентром Краснодара
    Команда экоцентра Краснодара © Фотография предоставлена экоцентром Краснодара

Краснодарский экоцентр перешел на сокращенный режим работы

25 июля экоцентр «Чистая среда» сообщил, что с августа организация переходит на сокращенный режим работы: вторник, среда, суббота и воскресенье с 12:00 до 20:00. 

Экомобиль, который можно заказать на дом для сдачи вторсырья, тоже изменил график работы — он сможет приехать только в субботу, воскресенье и вторник. 

Не мусор, а вторсырье: в Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы:

«У «Чистой среды»  все время были основные попечители, которые могли поддерживать нашу работу, именно благодаря этому мы оставались устойчивыми. К сожалению, сейчас они больше не могут нас поддерживать. С 1 августа мы перешли на сокращенный режим работы и попрощались с некоторыми сотрудниками», — сообщили сотрудники экоцентра редакции Юга.ру. 

Напомним, ранее «Чистая среда» работала ежедневно с 12:00 до 20:00. 

Как писали Юга.ру, в июле краснодарский экоцентр «Чистая среда» сообщил, что оказался на грани закрытия из-за кризиса. Проекту нужна помощь. 

Город Краснодар Экология

Новости

В России снимут фильм про рэпера Басту. Когда ждать в кинотеатрах?
Экоцентр Краснодара изменил график работы. Когда его можно посетить и сдать вторсырье?
Краснодарцы смогут задать любые вопросы директору МУП «КТТУ» о проблемах с транспортом. Он ответит на них лично
Генпрокуратура требует изъять недвижимость у судьи Момотова. Его обвиняют в краже 100 млн рублей из бюджета Краснодара, совладении отелями Marton и связях с ОПГ
В ЮФО треть лифтов требует замены в связи с истекшим сроком службы
Одежду ушедших из России брендов Zara, Stradivarius и Bershka начали продавать в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на сайте