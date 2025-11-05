В Краснодарском крае работает рекордное число секонд-хендов. Регион вошел в топ-5 по стране

5 ноября «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус» собщили , что Краснодарский край вошел в пятерку российских регионов по количеству магазинов секонд-хенд. На Кубани зафиксировано 216 точек, специализирующихся на продаже подержанной одежды.

Общероссийская статистика на начало октября 2025 года показывает наличие примерно 6,3 тыс. подобных магазинов. При этом еще четыре года назад их было порядка 6,6 тыс.

С октября 2024 года по октябрь 2025-го количество новых секонд-хендов в стране выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2021-2022 годов. По данным экспертов, бизнесмены активно экспериментируют с локациями и форматами — от стационарных магазинов до временных pop-up-площадок и пунктов выдачи заказов.

Аналитики считают, что основное развитие рынка будет смещаться в цифровое пространство, в онлайн-сегмент.