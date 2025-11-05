В Краснодарском крае работает рекордное число секонд-хендов. Регион вошел в топ-5 по стране
Кубань обогнала большинство субъектов РФ по количеству секонд-хендов
5 ноября «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус» собщили, что Краснодарский край вошел в пятерку российских регионов по количеству магазинов секонд-хенд. На Кубани зафиксировано 216 точек, специализирующихся на продаже подержанной одежды.
Топ-5 регионов по числу магазинов секонд-хенд возглавляет Москва (696). Следом идут Санкт-Петербург (585), Московская область (372), Краснодарский край (216) и Калининградская область (197).
Цветные ценники, редкие находки и очереди в примерочные:
Общероссийская статистика на начало октября 2025 года показывает наличие примерно 6,3 тыс. подобных магазинов. При этом еще четыре года назад их было порядка 6,6 тыс.
С октября 2024 года по октябрь 2025-го количество новых секонд-хендов в стране выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2021-2022 годов. По данным экспертов, бизнесмены активно экспериментируют с локациями и форматами — от стационарных магазинов до временных pop-up-площадок и пунктов выдачи заказов.
Аналитики считают, что основное развитие рынка будет смещаться в цифровое пространство, в онлайн-сегмент.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре спустя два месяца закрылся арт-секонд товаров для дома SNOVA home. Его владелица заявила, что город оказался не готов в такому формату.