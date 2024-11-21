«Галочка, беру?» Цветные ценники, редкие находки и очереди в примерочные — обзор краснодарских секонд-хендов

На карте Краснодара сейчас около 50 секонд-хендов, за последние годы их стало заметно больше, в том числе появилось несколько сетей. Несмотря на расцвет онлайн-торговли, в них одевается всё больше людей, и дело не только в доступных ценах: там можно найти необычные, а порой и уникальные предметы одежды и аксессуары. Формат «секонд-хенд» или «вторые руки» — это продажа бывших в употреблении, подержанных или практически новых вещей. Ценник в них традиционно очень невысокий, но если раньше стоимость предмета одежды могла быть на порядок ниже аналогичного из «обычного» магазина, то сегодня столь низкую цену найти уже не так просто. Однако, это все еще значительно дешевле большинства масс-маркет марок, представленных в торговых центрах, особенно с учетом того, что в ассортименте иногда можно найти хорошие бренды и редкие размеры. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова прошлась по краснодарским «секондам», посмотрела товары и цены и собрала мнения покупателей. Секонд-хенд «Столичный гардероб»

улица Ставропольская, 140 В магазине продают вещи на вес, здесь работает система цветных ценников: красными, черными, желтыми и белыми бирки маркируют вещи стоимостью от 990 до 2990 руб./кг. Цены меняются по неделям, поэтому перед тем, как выбирать, надо убедиться, что на этом рейле висят вещи по приемлемой цене. Очень большой выбор на все сезоны, вещи в хорошем состоянии. Очень уж дешево не получится, это не история про платье за 100 рублей, скорее за 500 и выше. Но это будет платье, которое вы скорее всего не увидите на других.

Секонд-хенд «Столичный гардероб» © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Секонд-хенд «Столичный гардероб» © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Секонд-хенд «Столичный гардероб» © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Секонд-хенд «Столичный гардероб» © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Секонд-хенд «Столичный гардероб» © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Секонд-хенд «Столичный гардероб» © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Секонд-хенд «Столичный гардероб» © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Секонд-хенд «Столичный гардероб» © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Это огромное пространство с широкими проходами между рейлами (большими вешалками), очень большой выбор одежды. Там можно легко потратить пару часов и немалую сумму (хотя возможны и удачные находки на рейле с вещами по 50 рублей). Много примерочных, так что вряд ли там придется когда-либо стоять в очередях. Есть корзины для покупок и ящики для хранения.

О своих походах по секондам Юга.ру поведала Ксения. Когда во время пандемии коронавируса меры защиты уже были не очень строгими, но в торговые центры ездить было страшновато, она ради разнообразия зашла в магазин на районе. «Абсолютная любовь случилась, когда я нашла там белую шубу-чебурашку. Я о такой долго мечтала, но не могла себе позволить потратить больше 5 тыс. рублей на такую вроде бы не практичную вещь. В секонде она обошлась мне тысячи в полторы максимум», — рассказала Ксения. По словам девушки, через секонд-хенды интересно изучать себя и свой стиль, там редко можно увидеть один дизайн в разных размерах, каждая вещь на рейле — особенная.

«Еще для меня секонды — обязательный пункт для посещения в других городах. И из любопытства, и для покупки своеобразных сувениров, которые не будут пылиться на полках. Эту жилеточку я купила в Казани, а этот тренч — в Москве. И так далее. В целом затянуло меня так, что я уже полтора года работаю в Snova art second. Из сетевых секондов в Краснодаре люблю Hi style / Street style (бывший «Евротекс», с которого у меня всё и началось)», — подытожила Ксения. Секонд-хенд «НаВес»

улица Ставропольская, 268 Удивительно, как в столь малом пространстве помещается так много вещей. Это решается двухуровневыми рейлами и очень узкими проходами между ними. В ассортименте есть все виды одежды, включая верхнюю и джинсы. Что касается стиля и моды, все очень и очень устаревшее. Что-то из этого можно включить в свой гардероб, но в целом это скорее неинтересно.

Секонд-хенд «НаВес» © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Секонд-хенд «НаВес» © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Секонд-хенд «НаВес» © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Секонд-хенд «НаВес» © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Секонд-хенд «НаВес» © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Секонд-хенд «НаВес» © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Среди плюсов — огромный выбор детской одежды разных размеров в очень хорошем состоянии, включая неплохие бренды типа туристического Quechua. Спасение для родителей, у которых нет другого источника вещей, то есть друзей с детьми старше своих. Удобно — заранее известно расписание цен по дням недели. Неудобно — очень маленькое помещение, буквально завешанное, заставленное, заваленное одеждой. Сложно представить, как там находиться в дни с самой низкой ценой, но, к примеру, в среду в середине дня обычно в магазине не более двух человек.

Анна тоже часто посещает секонд-хенды. Несколько магазинов есть недалеко от её дома, девушка подписана на их соцсети и отслеживает новые коллекции и распродажи. Брендированные вещи, по ее словам, раскупают в день завоза, а ко дню с самой низкой ценой доживает то, что уже почти никому не нужно. Покупателей много, кто-то даже занимает очередь перед открытием магазина. «Для меня секонды — это как охота или рыбалка. Ты ищешь что-то интересное и необычное. В масс-маркетах модели все одинаковые. У меня размер plus size, я для обычных магазинов вообще по сути не существую, особенно в плане брюк. Еще плюс секонда в том, что ты сразу понимаешь, как одежда себя ведет после стирки», — подытожила Анна. Секонд-хенд Street style

улицы 40-летия Победы, 35; Тургенева, 122; Красноармейская, 62; Красных Партизан, 155; Ставропольская, 75/2; 9-я Тихая, 11/1; проспект Чекистов, 23 У сети помещения разной площади. В одних просторно и много места между рейлами, в других придется потесниться. Обувь, одежду и аксессуары продают на вес. Новый завоз раз в месяц, тогда стоимость составляет 3990 руб./кг. Мужские джинсы весят как раз около килограмма, не все готовы столько платить за подержанную вещь.

Секонд-хенд Street style © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Секонд-хенд Street style © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Секонд-хенд Street style © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Секонд-хенд Street style © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Секонд-хенд Street style © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Секонд-хенд Street style © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Секонд-хенд Street style © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Через неделю на новую коллекцию делают скидку, и стоимость килограмма опускается до 2190 рублей. Еще через семь дней — до 1290 рублей. Остатки распродают уже по 790 рублей. В финальный день распродажи в магазинах не протолкнуться. Покупатели (в основном это женщины) складывают в корзины всё подряд, звонят родственникам и друзьям, отправляют фото со словами «Галочка, смотри какая кофточка. Тебе должна подойти. Беру?». В такие дни придется постоять в очереди на примерку. Ассортимент в Street style очень разношерстный. Есть довольно приличные и современные вещи. Но есть и то, что носили еще наши родители. Чтобы отыскать что-то классное, придется потратить немало времени. Из минусов — очень мало верхней одежды.

Наталья — завсегдатай магазинов с б/у одеждой. Нечасто что-то покупает, но ходит посмотреть почти каждую неделю. «Никогда не считала секонды чем-то зазорным. У меня 35-40% одежды оттуда. Повседневное я покупаю в обычных магазинах и на маркетплейсах, а если хочется чего-то эдакого (леопард, змея, зебра, кожа, сетка) — точно секонд. Хожу в основном в Street style», — рассказала Юга.ру Наталья. Самые запоминающиеся покупки — синяя шуба за 700 рублей, «змеиные» балетки за 400 рублей, бежевые брюки в полоску за 200 рублей, розовая жилетка Tommy Hilfiger за 300 рублей, пальто-рубашка Zara за 1200 рублей. «В своих образах стараюсь комбинировать классику и авангард. Последнее в избытке именно в секондах. Недавно на работе коллега сделала комплимент моему образу. Тогда я мысленно посчитала, сколько всё стоит. Оказалось, что комплект нижнего белья на мне был дороже, чем вся одежда и обувь вместе взятые. Меня это позабавило. Некоторые понтуются, что купили какую-то очень дорогую вещь. Мне больше нравится рассказывать о дешевых находках», — подытожила Наталья. «Лучший секонд хенд»

улица Буденного, 123 Находится в цокольном помещении торгового центра. Снаружи всегда висят объявления о новой коллекции и распродаже. Просторное и светлое помещение с тремя раздевалками. Между рейлами большое расстояние, протискиваться не придется. Цены на товары фиксированные и, по сравнению с другими секондами, завышенные.

Секонд-хенд «Лучший секонд хенд» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Секонд-хенд «Лучший секонд хенд» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Секонд-хенд «Лучший секонд хенд» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Секонд-хенд «Лучший секонд хенд» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Секонд-хенд «Лучший секонд хенд» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Секонд-хенд «Лучший секонд хенд» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Секонд-хенд «Лучший секонд хенд» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Секонд-хенд «Лучший секонд хенд» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Платья, брюки и юбки стоят от 1000 рублей, меховая жилетка — 2000 рублей, спортивный топ — всего 200 рублей, а тренировочные лосины — уже 1200 рублей. Есть отдельная стойка с одеждой по 600 рублей. Выбор большой, но по большей части это достаточно стандартные вещи, без wow-эффекта. Даже в выходной день вы можете оказаться единственным посетителем, хотя магазин находится в центре. Вероятно, потенциальных клиентов отталкивают цена и ассортимент.