«Дороги стали зоной повышенной опасности». Более 120 краснодарцев пострадали из-за снегопада и гололеда
За три дня снегопада и гололеда в Краснодаре травмы получили более 120 человек
14 января министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил в своем телеграм-канале, что за дни непогоды в медучреждения Краснодара обратились свыше 120 человек. Он заявил, что из-за снега и гололеда дороги и тротуары города стали «зоной повышенной опасности». В связи с этим нагрузка на травмпункты увеличилась в несколько раз.
Филиппов порекомендовал жителям заранее планировать свой маршрут, выбирать дорогу без крутых склонов, горок и лестниц, а также носить обувь с глубоким рельефным протектором, на низком ходу или с широким устойчивым каблуком.
«Начните с себя!»:
Министр здравоохранения региона отметил, что в случае падения не стоит сразу вставать, так как в состоянии шока можно не почувствовать боль и усугубить травму. Необходимо лежа пошевелить пальцами рук и ног, а после осторожно приподнять голову. Затем попробовать сесть, если нет резкой боли. Опираясь на устойчивый предмет или помощь прохожих, можно медленно встать. При сильной боли, онемении или неспособности пошевелить конечностью — лежать и попросить прохожих вызвать скорую.
Напомним, что 13 января региональная прокуратура инициировала проверку из-за некачественной уборки снега. Поводом послужили многочисленные жалобы жителей Краснодара на нечищеные дороги и тротуары после сильного снегопада, который начался 12 января.
Как писали Юга.ру, чиновников Краснодара могут оштрафовать на 300 тыс. рублей из-за плохой очистки дорог от снега. Краевое ГИБДД начало проверку.