«Дороги стали зоной повышенной опасности». Более 120 краснодарцев пострадали из-за снегопада и гололеда

За три дня снегопада и гололеда в Краснодаре травмы получили более 120 человек

14 января министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил в своем телеграм-канале, что за дни непогоды в медучреждения Краснодара обратились свыше 120 человек. Он заявил, что из-за снега и гололеда дороги и тротуары города стали «зоной повышенной опасности». В связи с этим нагрузка на травмпункты увеличилась в несколько раз.

Филиппов порекомендовал жителям заранее планировать свой маршрут, выбирать дорогу без крутых склонов, горок и лестниц, а также носить обувь с глубоким рельефным протектором, на низком ходу или с широким устойчивым каблуком.