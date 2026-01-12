В Краснодаре в первый рабочий день года выпал снег. Автомобилисты застряли в 9-балльных пробках

Также от снега очищают тротуары, остановки, ступени пешеходных переходов. Для этого задействовали более 600 человек и 27 единиц техники. Днем будут работать 14 единиц техники.

12 января в Краснодаре выпал снег. Пресс-служба мэрии города сообщила , что ночью на дороги вышла спецтехника — 30 машин обработали мосты и путепроводы 10,7 тоннами реагентов.

Несмотря на заявленную очистку дорог, утром 12 января в Краснодаре, согласно данным сервиса «Яндекс Карты», образовались пробки в 9 баллов. На момент публикации самые проблемные участки — Восточно-Кругликовская, Черкасская, Кирилла Россинского, Московская и Зиповская. Также стоят Колхозная, Офицерская и Красная в районе ТЦ «Галерея». В бордовый цвет окрасились улицы Дзержинского, Тургенева. Стоят Западный и Восточный обходы. По прогнозам «Яндекс.Карт», к 11:00 загруженность дорог составит 7 баллов, а к 12:00 и 13:00 — 6.

12 января синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня в Краснодарском крае ожидается снегопад. На побережье прогнозируют дожди с мокрым снегом, который может налипать на провода и ветви деревьев. На дорогах и тротуарах гололед.

Температура воздуха в Краснодаре — от -2 °С до 0 °С, к вечеру похолодает до -5 °С. Ветер слабый. Во вторник также ожидается снег. Ночью мороз окрепнет до -8 °С, днем будет от -6 °С до -4 °С.