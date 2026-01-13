Чиновников Краснодара могут оштрафовать на 300 тыс. рублей из-за плохой очистки дорог от снега. Краевое ГИБДД начало проверку

Краснодарский край

Госавтоинспекция Кубани возбудила административные дела из-за ненадлежащего состояния дорог после снегопада

13 января пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края сообщила, что ведомство возбудило административные дела в отношении Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара и Минтранса региона из-за ненадлежащего зимнего содержания дорог. 

По факту о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ) назначено проведение административного расследования. Чиновников могут оштрафовать на 300 тыс. рублей. 

Жители Краснодара второй день подряд жалуются на нечищеные дороги:

По данным Госавтоинспекции, число снегоуборочной техники на улицах города не соответствует необходимому, а работы по снегоочистке выполняются в недостаточном объеме. 

Всего ГИБДД составило 21 акт — по каждому участку улично-дорожной сети. Отдельно сотрудники отметили состояние Яблоновского моста и снежно-ледяные отложения на нем.  

Также Госавтоинспекция планирует направить требование мэру Краснодара Евгению Наумову об организации нормативного зимнего содержания дорог и улиц краевого центра. 

Как писали Юга.ру, 13 января в Краснодарском крае прокуратура начала проверку из-за некачественной уборки снега.

Чиновников Краснодара могут оштрафовать на 300 тыс. рублей из-за плохой очистки дорог от снега. Краевое ГИБДД начало проверку
