Чиновников Краснодара могут оштрафовать на 300 тыс. рублей из-за плохой очистки дорог от снега. Краевое ГИБДД начало проверку

По факту о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ) назначено проведение административного расследования. Чиновников могут оштрафовать на 300 тыс. рублей.

13 января пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края сообщила , что ведомство возбудило административные дела в отношении Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара и Минтранса региона из-за ненадлежащего зимнего содержания дорог.

Жители Краснодара второй день подряд жалуются на нечищеные дороги:

По данным Госавтоинспекции, число снегоуборочной техники на улицах города не соответствует необходимому, а работы по снегоочистке выполняются в недостаточном объеме.

Всего ГИБДД составило 21 акт — по каждому участку улично-дорожной сети. Отдельно сотрудники отметили состояние Яблоновского моста и снежно-ледяные отложения на нем.

Также Госавтоинспекция планирует направить требование мэру Краснодара Евгению Наумову об организации нормативного зимнего содержания дорог и улиц краевого центра.



