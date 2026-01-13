В Краснодарском крае прокуратура начала проверку из-за некачественной уборки снега
Прокуратура Кубани организовала проверку после жалоб жителей на нечищеные дороги и тротуары
13 января пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство организовало проверку из-за некачественной работы жилищно-коммунальных и аварийных служб.
Специалисты оценят соблюдение требований к уборке снега на дорогах и во дворах, а также наледи с крыш зданий.
По результатам проверок примут решение о принятии мер реагирования. Лица, ответственных за уборку улиц зимой, вызвали в органы прокуратуру для дачи пояснений к своей работе.
Отметим, что поводом для проверки стали жалобы жителей Краснодара на нечищеные дороги и тротуары после сильного снегопада, который начался 12 января и продолжается до сих пор. В этот же день произошел транспортный коллапс — на улицах образовались 9-балльные пробки.
Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что за сутки от гололеда обработали более 450 километров дорог. По его словам, специалисты засыпали песком почти 60 городских улиц. Однако утром 13 января краснодарцы рассказали, что дорогах ничего не изменилось.
Как писали Юга.ру, 12 января аэропорт Краснодара закрыли из-за мощного снегопада.