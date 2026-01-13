В Краснодарском крае прокуратура начала проверку из-за некачественной уборки снега

По результатам проверок примут решение о принятии мер реагирования. Лица, ответственных за уборку улиц зимой, вызвали в органы прокуратуру для дачи пояснений к своей работе.



Отметим, что поводом для проверки стали жалобы жителей Краснодара на нечищеные дороги и тротуары после сильного снегопада, который начался 12 января и продолжается до сих пор. В этот же день произошел транспортный коллапс — на улицах образовались 9-балльные пробки.



Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что за сутки от гололеда обработали более 450 километров дорог. По его словам, специалисты засыпали песком почти 60 городских улиц. Однако утром 13 января краснодарцы рассказали, что дорогах ничего не изменилось.