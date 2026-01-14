«Начните с себя!» Депутат призвал краснодарцев убирать снег вместо фитнеса

12 января депутат Гордумы Краснодара Константин Полулях посоветовал жителям в своем телеграм-канале в качестве разминки заняться уборкой снега. По его словам, за час такой деятельности якобы можно сжечь от 300 до 550 калорий и это «сопоставимо с силовыми тренировками, функциональным тренингом или бегом трусцой».

«Уборка снега представляет собой комплексную работу, включающую силовые движения, наклоны, приседания, работу на выносливость и адаптацию к холоду. По метаболической классификации это сравнимо с круговой тренировкой средней интенсивности. Начните с себя, всем рекомендую!» — написал Полулях.

Одна из жительниц негативно отреагировала на слова депутата и заявила, что таким образом на горожан пытаются переложить ответственность за очистку дорог от снега и гололеда.