«Начните с себя!» Депутат призвал краснодарцев убирать снег вместо фитнеса
Краснодарский депутат предложил горожанам сжигать калории, убирая снег
12 января депутат Гордумы Краснодара Константин Полулях посоветовал жителям в своем телеграм-канале в качестве разминки заняться уборкой снега. По его словам, за час такой деятельности якобы можно сжечь от 300 до 550 калорий и это «сопоставимо с силовыми тренировками, функциональным тренингом или бегом трусцой».
Жители Краснодара жалуются на нечищеные дороги:
«Уборка снега представляет собой комплексную работу, включающую силовые движения, наклоны, приседания, работу на выносливость и адаптацию к холоду. По метаболической классификации это сравнимо с круговой тренировкой средней интенсивности. Начните с себя, всем рекомендую!» — написал Полулях.
Одна из жительниц негативно отреагировала на слова депутата и заявила, что таким образом на горожан пытаются переложить ответственность за очистку дорог от снега и гололеда.
Напомним, что 13 января региональная прокуратура инициировала проверку из-за некачественной уборки снега. Поводом послужили многочисленные жалобы краснодарцев на нечищеные дороги и тротуары после сильного снегопада, который начался 12 января.
Как писали Юга.ру, чиновников Краснодара могут оштрафовать на 300 тыс. рублей из-за плохой очистки дорог от снега. Краевое ГИБДД начало проверку.