Погода в Краснодаре: закончится ли снег в середине рабочей недели?

Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре 14 января

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в столице Кубани 14 января будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег. Днем сильных осадков не прогнозируют.



Ночью мороз окрепнет до -13 °С, днем температура воздуха составит от -4 °С до -2 °С.

Жители Краснодара второй день подряд жалуются на нечищеные дороги: Власти просят водителей пересесть на трамваи и «порадоваться зиме»

Отметим, что с 12 января жителей Краснодара беспокоят нечищеные дороги и тротуары. Мэр Краснодара Евгений Наумов заявлял, что за сутки от гололеда обработали более 450 километров магистралей. Однако утром 13 января краснодарцы рассказали, что на городских улицах ничего не изменилось.



13 января прокуратура региона начала проверку из-за некачественной уборки снега.