В Краснодарском крае из-за снегопада отменили занятия в 18 школах

Краснодарский край

  © фото Андрея Малёваного
    © фото Андрея Малёваного

В нескольких школах пригорода Краснодара, Апшеронском и Тихорецком районах, а также Туапсинском округе отменили уроки

13 января вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко сообщил, что обильные снегопады, которые обрушились на регион, внесли коррективы в учебный процесс. В целях обеспечения безопасности учащихся власти приостановить занятия в ряде образовательных учреждений.

Как сообщил Руденко, из-за сложных погодных условий часть детей не смогла вовремя добраться до школ. В связи с этим занятия отменили в 18 школах, расположенных на территории четырех муниципалитетов: Краснодара, Апшеронского и Тихорецкого районов, а также Туапсинского округа. Все пропущенные учебные дни компенсируют.

«Снег послан нам с неба. Кто мы такие, чтобы его убирать»:

Кроме того, в еще пяти муниципалитетах — Сочи, Апшеронском, Динском, Славянском и Белореченском районах — полностью отменили подвоз учащихся к местам обучения. Эта мера затронула 51 школу.

В каких школах Краснодара перенесли уроки:

  • №61 (хутор Ленина, улица Наримановская, 28);
  • №85 (станица Старокорсунская, улица Базарная, 57);
  • №113 (поселок Знаменский, улица Природная, 10В);
  • №74 (поселок Лорис, улица 2-я Школьная, 1);
  • №81 (поселок Пригородный, улица Сербская, 7);
  • №38 (поселок Лазурный, улица Октябрьская, 1);
  • №68 (поселок Колосистый, улица Звездная, 5);
  • №67 (поселок отделения 2 СКЗНИИСиВ, улица Лунная,1);
  • №62 (поселок Индустриальный, улица Степная, 10);
  • №75 (станица Елизаветинская, улица Ленина, 280);
  • №75-Ф (станица Елизаветинская, улица Елисеева, 16);
  • №76 (станица Елизаветинская, улица Советская, 62);
  • №50 (поселок Березовый, улица Целиноградская, 1);
  • №77 (поселок Белозерный, 17/1);
  • №79 (хутор Копанской, улица Центральная,16/2).

Как писали Юга.ру, 12 января аэропорт Краснодара закрыли из-за мощного снегопада. 

