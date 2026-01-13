В Краснодарском крае из-за снегопада отменили занятия в 18 школах

В нескольких школах пригорода Краснодара, Апшеронском и Тихорецком районах, а также Туапсинском округе отменили уроки

13 января вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко сообщил, что обильные снегопады, которые обрушились на регион, внесли коррективы в учебный процесс. В целях обеспечения безопасности учащихся власти приостановить занятия в ряде образовательных учреждений.

Как сообщил Руденко, из-за сложных погодных условий часть детей не смогла вовремя добраться до школ. В связи с этим занятия отменили в 18 школах, расположенных на территории четырех муниципалитетов: Краснодара, Апшеронского и Тихорецкого районов, а также Туапсинского округа. Все пропущенные учебные дни компенсируют.