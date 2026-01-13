В Краснодарском крае из-за снегопада отменили занятия в 18 школах
В нескольких школах пригорода Краснодара, Апшеронском и Тихорецком районах, а также Туапсинском округе отменили уроки
13 января вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко сообщил, что обильные снегопады, которые обрушились на регион, внесли коррективы в учебный процесс. В целях обеспечения безопасности учащихся власти приостановить занятия в ряде образовательных учреждений.
Как сообщил Руденко, из-за сложных погодных условий часть детей не смогла вовремя добраться до школ. В связи с этим занятия отменили в 18 школах, расположенных на территории четырех муниципалитетов: Краснодара, Апшеронского и Тихорецкого районов, а также Туапсинского округа. Все пропущенные учебные дни компенсируют.
Кроме того, в еще пяти муниципалитетах — Сочи, Апшеронском, Динском, Славянском и Белореченском районах — полностью отменили подвоз учащихся к местам обучения. Эта мера затронула 51 школу.
В каких школах Краснодара перенесли уроки:
- №61 (хутор Ленина, улица Наримановская, 28);
- №85 (станица Старокорсунская, улица Базарная, 57);
- №113 (поселок Знаменский, улица Природная, 10В);
- №74 (поселок Лорис, улица 2-я Школьная, 1);
- №81 (поселок Пригородный, улица Сербская, 7);
- №38 (поселок Лазурный, улица Октябрьская, 1);
- №68 (поселок Колосистый, улица Звездная, 5);
- №67 (поселок отделения 2 СКЗНИИСиВ, улица Лунная,1);
- №62 (поселок Индустриальный, улица Степная, 10);
- №75 (станица Елизаветинская, улица Ленина, 280);
- №75-Ф (станица Елизаветинская, улица Елисеева, 16);
- №76 (станица Елизаветинская, улица Советская, 62);
- №50 (поселок Березовый, улица Целиноградская, 1);
- №77 (поселок Белозерный, 17/1);
- №79 (хутор Копанской, улица Центральная,16/2).
