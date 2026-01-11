Совладелец краснодарской сети отелей Marton признался в мошенничестве
Обвиняемый в мошенничестве краснодарский отельер Андрей Марченко признал вину и готов сотрудничать со следствием
Совладелец сети отелей Marton краснодарец Андрей Марченко готов сотрудничать со следствием по уголовному делу о мошенничестве, где он проходит в качестве обвиняемого — об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Андрей Марченко придерживается признательной позиции, он заявил о готовности сотрудничать со следствием», — приводит ТАСС слова своего собеседника.
Марченко является совладельцем сети Marton, отели которой работали в восьми регионах РФ. Его деловым партнером и теневым владельцем сети Останкинский суд Москвы считает бывшего судью Верховного суда РФ Виктора Момотова — Генпрокуратура требует изъять у Момотова 95 объектов недвижимости общей стоимостью около 9 миллиардов рублей.
Следствие считает, что отели сети Marton использовались для занятий проституцией, а Момотов благодаря своему влиянию помогал избегать проверок. Сына Андрея Марченко, Ивана, также обвиняют в том, что он незаконно получил от администрации Краснодара выплаты 100 миллионов рублей в счет компенсации аренды земельного участка на проспекте Образцова. Андрей и Иван Марченко с октября находятся в СИЗО. Также известно о том, что Момотов просил сделать процесс закрытым, но ему отказали.
