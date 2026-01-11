Совладелец краснодарской сети отелей Marton признался в мошенничестве

Краснодарский край

Распечатать

  • Отель сети Marton, Краснодар, улица Мира, 70 © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год
    Отель сети Marton, Краснодар, улица Мира, 70 © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год

Обвиняемый в мошенничестве краснодарский отельер Андрей Марченко признал вину и готов сотрудничать со следствием

Совладелец сети отелей Marton краснодарец Андрей Марченко готов сотрудничать со следствием по уголовному делу о мошенничестве, где он проходит в качестве обвиняемого — об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Андрей Марченко придерживается признательной позиции, он заявил о готовности сотрудничать со следствием»,приводит ТАСС слова своего собеседника.

Читайте также:

Марченко является совладельцем сети Marton, отели которой работали в восьми регионах РФ. Его деловым партнером и теневым владельцем сети Останкинский суд Москвы считает бывшего судью Верховного суда РФ Виктора Момотова — Генпрокуратура требует изъять у Момотова  95 объектов недвижимости общей стоимостью около 9 миллиардов рублей.

Следствие считает, что отели сети Marton использовались для занятий проституцией, а Момотов благодаря своему влиянию помогал избегать проверок. Сына Андрея Марченко, Ивана, также обвиняют в том, что он незаконно получил от администрации Краснодара выплаты 100 миллионов рублей в счет компенсации аренды земельного участка на проспекте Образцова. Андрей и Иван Марченко с октября находятся в СИЗО. Также известно о том, что Момотов просил сделать процесс закрытым, но ему отказали.

Ранее прокуратура начала проверку ситуации в дагестанском Каспийске, где у жителей несколько дней подряд отключены свет и вода.

Краснодар Отели Правосудие Проституция Суд

Новости

Совладелец краснодарской сети отелей Marton признался в мошенничестве
Краснодарский автобус №19 поменял маршрут
В Сочи объявили лавинную опасность
В Краснодарском крае стали выдавать почти вдвое меньше разрешений на многоквартирное строительство
Краснодарский книжный магазин объявил сбор изданий для распродажи. За предоставленные книги можно получить оплату
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильный снег, гололед и ветер до 35 м/с

Лента новостей

Не только открытие аэропорта, сбои интернета, мазут в Анапе и чемпионство ФК «Краснодар»
9 января, 17:00
Не только открытие аэропорта, сбои интернета, мазут в Анапе и чемпионство ФК «Краснодар»
О чем Юга.ру писали в 2025 году
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
31 декабря, 17:33
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?
«У нас была сцена, но не было мифа». Автор «Ритмов южной окраины»
29 декабря, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа». Автор «Ритмов южной окраины»
Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте