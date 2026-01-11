Совладелец краснодарской сети отелей Marton признался в мошенничестве

Обвиняемый в мошенничестве краснодарский отельер Андрей Марченко признал вину и готов сотрудничать со следствием

Совладелец сети отелей Marton краснодарец Андрей Марченко готов сотрудничать со следствием по уголовному делу о мошенничестве, где он проходит в качестве обвиняемого — об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Андрей Марченко придерживается признательной позиции, он заявил о готовности сотрудничать со следствием», — приводит ТАСС слова своего собеседника.