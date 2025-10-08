Отели Marton краснодарского владельца Марченко использовали для организации проституции. Судью Момотова обвинили в «крышевании» этого бизнеса

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

Генпрокуратура обвинила экс-судью Момотова в прикрытии сети отелей Marton, где оказывали интим-услуги

8 октября РБК сообщил, что краснодарскую сеть отелей Marton Андрея Марченко использовали для организации занятия проституцией. А председатель Совета судей Виктор Момотов использовал судейский статус для прикрытия незаконной деятельности.

Про данным надзорного ведомства, в отелях предоставляли комнаты для почасовой аренды и оказывали интимные услуги. Представитель Генпрокуратуры, выступая в Останкинском суде, заявил, что у стороны обвинения есть доказательства этому.

Читайте также:

Напомним, 23 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск против председателя Совета судей России Виктора Момотова. Ведомство требует изъять у него 95 объектов недвижимости стоимостью больше 9 млрд рублей и обратить в доход государства.

30 сентября Октябрьский суд Краснодара заключил под стражу владельца сети отелей Marton Андрея Марченко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также Андрея Марченко считают сообщником Момотова. По данным ведомства, они объединились и вместе занимались гостиничным бизнесом по всей России.

В начале октября в СИЗО вслед за отцом отправился Иван Марченко. Оба выступают ответчиками по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества Момотова.

Следствие считает, что Иван Марченко вместе с бухгалтером Ольгой Тимофеенко и «неустановленными лицами» незаконно добились выплаты администрацией Краснодара 100 млн рублей в счет компенсации стоимости аренды земельного участка на проспекте Образцова.

8 октября Виктор Момотов попросил перевести свой судебный процесс в закрытый формат, чтобы обсуждать иск Генпрокуратуры без журналистов. Ему отказали.

Как писали Юга.ру, 5 сентября Генеральная прокуратура подала иск с требованием обратить в доход государства «Ростовводоканал». 

Краснодар Отели Прокуратура Проституция Суд

Новости

В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Льва Толстого и фильме «Простая смерть...»
Отели Marton краснодарского владельца Марченко использовали для организации проституции. Судью Момотова обвинили в «крышевании» этого бизнеса
Жители Анапы жалуются на неработающие терминалы на платных парковках и штрафы за неоплату
В Краснодарском крае отговорили от абортов почти половину обратившихся в больницу женщин
На Сочи надвигается циклон «Барбара», объявлено штормовое предупреждение. На курорте и во всем крае похолодает
В Краснодарском крае многоквартирный дом фиктивно снесли и построили заново. В дело вмешалась прокуратура

Лента новостей

Реклама на сайте