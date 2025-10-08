Отели Marton краснодарского владельца Марченко использовали для организации проституции. Судью Момотова обвинили в «крышевании» этого бизнеса

Генпрокуратура обвинила экс-судью Момотова в прикрытии сети отелей Marton, где оказывали интим-услуги

Про данным надзорного ведомства, в отелях предоставляли комнаты для почасовой аренды и оказывали интимные услуги. Представитель Генпрокуратуры, выступая в Останкинском суде, заявил, что у стороны обвинения есть доказательства этому.

8 октября РБК сообщил , что краснодарскую сеть отелей Marton Андрея Марченко использовали для организации занятия проституцией. А председатель Совета судей Виктор Момотов использовал судейский статус для прикрытия незаконной деятельности.

Напомним, 23 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск против председателя Совета судей России Виктора Момотова. Ведомство требует изъять у него 95 объектов недвижимости стоимостью больше 9 млрд рублей и обратить в доход государства.

30 сентября Октябрьский суд Краснодара заключил под стражу владельца сети отелей Marton Андрея Марченко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также Андрея Марченко считают сообщником Момотова. По данным ведомства, они объединились и вместе занимались гостиничным бизнесом по всей России.

В начале октября в СИЗО вслед за отцом отправился Иван Марченко. Оба выступают ответчиками по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества Момотова.

Следствие считает, что Иван Марченко вместе с бухгалтером Ольгой Тимофеенко и «неустановленными лицами» незаконно добились выплаты администрацией Краснодара 100 млн рублей в счет компенсации стоимости аренды земельного участка на проспекте Образцова.

8 октября Виктор Момотов попросил перевести свой судебный процесс в закрытый формат, чтобы обсуждать иск Генпрокуратуры без журналистов. Ему отказали.