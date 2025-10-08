Отели Marton краснодарского владельца Марченко использовали для организации проституции. Судью Момотова обвинили в «крышевании» этого бизнеса
Генпрокуратура обвинила экс-судью Момотова в прикрытии сети отелей Marton, где оказывали интим-услуги
8 октября РБК сообщил, что краснодарскую сеть отелей Marton Андрея Марченко использовали для организации занятия проституцией. А председатель Совета судей Виктор Момотов использовал судейский статус для прикрытия незаконной деятельности.
Про данным надзорного ведомства, в отелях предоставляли комнаты для почасовой аренды и оказывали интимные услуги. Представитель Генпрокуратуры, выступая в Останкинском суде, заявил, что у стороны обвинения есть доказательства этому.
Напомним, 23 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск против председателя Совета судей России Виктора Момотова. Ведомство требует изъять у него 95 объектов недвижимости стоимостью больше 9 млрд рублей и обратить в доход государства.
30 сентября Октябрьский суд Краснодара заключил под стражу владельца сети отелей Marton Андрея Марченко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Также Андрея Марченко считают сообщником Момотова. По данным ведомства, они объединились и вместе занимались гостиничным бизнесом по всей России.
В начале октября в СИЗО вслед за отцом отправился Иван Марченко. Оба выступают ответчиками по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества Момотова.
Следствие считает, что Иван Марченко вместе с бухгалтером Ольгой Тимофеенко и «неустановленными лицами» незаконно добились выплаты администрацией Краснодара 100 млн рублей в счет компенсации стоимости аренды земельного участка на проспекте Образцова.
8 октября Виктор Момотов попросил перевести свой судебный процесс в закрытый формат, чтобы обсуждать иск Генпрокуратуры без журналистов. Ему отказали.
Как писали Юга.ру, 5 сентября Генеральная прокуратура подала иск с требованием обратить в доход государства «Ростовводоканал».