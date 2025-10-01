Сына краснодарского владельца сети отелей Marton отправили в СИЗО вслед за отцом

Суд отправил под стражу Ивана Марченко — сына владельца сети отелей Marton

Предыстория. 30 октября стало известно, что Октябрьский суд Краснодара заключил под стражу владельца сети отелей Marton Андрея Марченко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. 1 октября РБК сообщил, что в СИЗО вслед за отцом отправился Иван Марченко и бухгалтер Ольга Тимофеенко. Следствие полагает, что они вместе с «неустановленными лицами» незаконно добились выплаты администрацией Краснодара 100 млн рублей в счет компенсации стоимости аренды земельного участка на проспекте Образцова. Также Андрей и Иван Марченко обманным путем стали собственниками муниципальных земель общей площадью 967 кв. метров в центре Краснодара. Там бизнесмены в 2016 году выкупили недостроенное здание. Иван Марченко вместе с отцом выступают ответчиками по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова.

Напомним, ведомство требует изъять у Момотова 95 объектов недвижимости стоимостью больше 9 млрд рублей и обратить в доход государства. Прокуратура считает Андрея Марченко сообщником экс-судьи. По данным прокуратуры, они объединились и вместе занимались гостиничным бизнесом по всей России. В марте 2023 года СК возбудил уголовное дело в отношении Андрея Марченко. Причиной стало подозрение в уклонении от уплаты налогов. Бизнесмен пользовался упрощенной системой налогообложения, хотя с его доходом это запрещено. В апреле Андрей Марченко сообщил в соцсетях, что вместе со своими охранниками отправляется добровольцем на СВО. Однако в военных действиях бизнесмен не участвовал. Следком возбудил уголовное дело о дезертирстве во время вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК РФ), добавив обвинение в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), которое позже переквалифицировали в мошенничество при осуществлении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Следственный комитет считает, что Марченко незаконно получил деньги за службу с мая по октябрь 2023 года — почти 670 тыс. рублей. Еще одно уголовное дело в отношении Марченко возбудили в июле 2025-го за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ). По версии следствия, отельер незаконно использвал схему с дроблением бизнеса.