В Краснодаре начали конфисковывать отели сети Marton, принадлежащие бывшему члену Верховного суда

Краснодарский край

  • Отель сети Marton, Краснодар, улица Мира, 70 © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год
В Краснодаре отели сети Marton опечатывают по решению суда

15 октября в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что судебные приставы Краснодара начали конфисковать активы бывшего члена Верховного суда Виктора Момотова и его компаньонов — Андрея и Ивана Марченко. Они опечатывают отели сети Marton (всего в городе около 15 таких зданий), а людей просят покинуть помещения.

«Немедленное исполнение решения Останкинского суда Москвы об изъятии объектов недвижимости сети отелей Marton в доход государства по иску Генеральной прокуратуры проводится в Краснодаре», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что в сентябре Генпрокуратура подала антикоррупционный иск против Виктора Момотова и потребовала изъять у него недвижимость стоимостью более 9 млрд рублей. Его обвинили в хищении 100 млн рублей из городского бюджета, совладении отелями Marton и связях с ОПГ.

В начале октября стало известно, что краснодарскую сеть отелей использовали для организации проституции. Экс-судью Момотова также обвинили в «крышевании» этого бизнеса.

Момотов просил перевести свой судебный процесс в закрытый режим, чтобы рассматривать иск без журналистов. Ему отказали.

Как писали Юга.ру, у экс-главы Верховного суда Адыгеи конфисковали активы на 13 млрд рублей. 

