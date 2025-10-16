В Краснодаре начали конфисковывать отели сети Marton, принадлежащие бывшему члену Верховного суда

15 октября в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что судебные приставы Краснодара начали конфисковать активы бывшего члена Верховного суда Виктора Момотова и его компаньонов — Андрея и Ивана Марченко. Они опечатывают отели сети Marton (всего в городе около 15 таких зданий), а людей просят покинуть помещения.

«Немедленное исполнение решения Останкинского суда Москвы об изъятии объектов недвижимости сети отелей Marton в доход государства по иску Генеральной прокуратуры проводится в Краснодаре», — рассказал собеседник агентства.