Жители Каспийска в Дагестане почти неделю живут без воды и тепла. Прокуратура начала проверку

В Каспийске жители нескольких улиц остались без воды и отопления. Жалобы в администрацию не помогают

9 января телеграм-канал «Каспийск 24» опубликовал обращения местных жителей, в котором они жалуются на отсутствие воды и отопления. Люди уже обращались к местным коммунальщикам и в администрацию города, однако там им не помогли решить проблему.

«Мы, жители Каспийска, улица Батманова, дома 16–18, уже шестой день сидим без воды. Из-за отсутствия водоснабжения перестали работать котлы, так как у нас индивидуальное отопление. Сегодня мы обращались в «Горводоканал» и администрацию Каспийска, но нас нигде не хотят услышать и решить нашу проблему», — жалуются местные жители.