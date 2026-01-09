Жители Каспийска в Дагестане почти неделю живут без воды и тепла. Прокуратура начала проверку
В Каспийске жители нескольких улиц остались без воды и отопления. Жалобы в администрацию не помогают
9 января телеграм-канал «Каспийск 24» опубликовал обращения местных жителей, в котором они жалуются на отсутствие воды и отопления. Люди уже обращались к местным коммунальщикам и в администрацию города, однако там им не помогли решить проблему.
«Мы, жители Каспийска, улица Батманова, дома 16–18, уже шестой день сидим без воды. Из-за отсутствия водоснабжения перестали работать котлы, так как у нас индивидуальное отопление. Сегодня мы обращались в «Горводоканал» и администрацию Каспийска, но нас нигде не хотят услышать и решить нашу проблему», — жалуются местные жители.
В Дагестане жители села вынуждены самостоятельно строить новый водопровод:
Администрация Каспийска подтвердила перебои с водоснабжением и сообщила, что организован подвоз питьевой воды для населения.
При этом мэр Каспийска Борис Гонцов не отреагировал на проблему. Под его рождественским постом в телеграм-канале жители просят «сделать народу подарок и дать воду в дома людей».
Прокуратура Дагестана сообщила, что взяла ситуацию на контроль и даст правовую оценку.
Как писали Юга.ру, в Дагестане сумма хищений при выполнении гособоронзаказа превысила 500 млн рублей.