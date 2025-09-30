В Краснодаре арестовали владельца сети отелей Marton. Он был компаньоном судьи Момотова, которого обвиняют в краже 100 млн рублей и связях с ОПГ
Сообщника экс-судьи Момотова арестовали по делу о мошенничестве
30 сентября «РИА Новости» сообщили, что Октябрьский суд Краснодара заключил под стражу владельца сети отелей Marton Андрея Марченко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Информацию изданию подтвердил адвокат бизнесмена Иван Дворовенко.
Андрей Марченко является ответчиком по иску Генеральной прокуратуры, касающемуся конфискации имущества главы Совета судей РФ Виктора Момотова.
«Сам он хочет участвовать в заседании, но поскольку он в СИЗО, мы будем как-то налаживать связь», — рассказал юрист.
23 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск против председателя Совета судей России Виктора Момотова. Ведомство требует изъять у него 95 объектов недвижимости стоимостью больше 9 млрд рублей и обратить в доход государства.
Прокуратура считает Андрея Марченко сообщником Момотова. По данным ведомства, он объединились и вместе занимались гостиничным бизнесом по всей России.
Момотов назвал утверждения из иска клеветой. Однако вскоре после предъявления обвинения он ушел в отставку с постов судьи и члена президиума, а также секретаря пленума Верховного суда. У него остается статус судьи в отставке.
Как писали Юга.ру, прокуратура хочет взыскать с главы Крымского района имущество на 2 млрд рублей.