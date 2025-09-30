В Краснодаре арестовали владельца сети отелей Marton. Он был компаньоном судьи Момотова, которого обвиняют в краже 100 млн рублей и связях с ОПГ

«Сам он хочет участвовать в заседании, но поскольку он в СИЗО, мы будем как-то налаживать связь», — рассказал юрист.

30 сентября «РИА Новости» сообщили , что Октябрьский суд Краснодара заключил под стражу владельца сети отелей Marton Андрея Марченко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Информацию изданию подтвердил адвокат бизнесмена Иван Дворовенко.

23 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск против председателя Совета судей России Виктора Момотова. Ведомство требует изъять у него 95 объектов недвижимости стоимостью больше 9 млрд рублей и обратить в доход государства.

Прокуратура считает Андрея Марченко сообщником Момотова. По данным ведомства, он объединились и вместе занимались гостиничным бизнесом по всей России.

Момотов назвал утверждения из иска клеветой. Однако вскоре после предъявления обвинения он ушел в отставку с постов судьи и члена президиума, а также секретаря пленума Верховного суда. У него остается статус судьи в отставке.