Крестный ход в Юбилейном микрорайоне Краснодара посетили 200 человек. Ранее на него созывал депутат Климов

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщала, что 7 января с 11:30 до 13:00 с Юбилейном микрорайоне пройдет крестный ход, организованный приходом храма Рождества Христова. Православных пригласили пройти по проспекту Чекистов от дома № 31 до улицы Рождественская Набережная.

Также на крестный ход жителей неоднократно созывал депутат гордумы Краснодара от партии «Новые люди» Сергей Климов.

7 января читательница Юга.ру рассказала, что мероприятие в Юбилейном микрорайоне посетили 200 человек и поделилась фото. На кадрах видно небольшую группу людей, проходящих по проспекту Чекистов. Впереди идут служители церкви, а за ними — дети, несущие в руках игрушечных овечек. Крестный ход сопровождали сотрудники полиции.