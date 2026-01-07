Крестный ход в Юбилейном микрорайоне Краснодара посетили 200 человек. Ранее на него созывал депутат Климов
В Юбилейном микрорайоне Краснодара состоялся крестный ход
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщала, что 7 января с 11:30 до 13:00 с Юбилейном микрорайоне пройдет крестный ход, организованный приходом храма Рождества Христова. Православных пригласили пройти по проспекту Чекистов от дома № 31 до улицы Рождественская Набережная.
Также на крестный ход жителей неоднократно созывал депутат гордумы Краснодара от партии «Новые люди» Сергей Климов.
7 января читательница Юга.ру рассказала, что мероприятие в Юбилейном микрорайоне посетили 200 человек и поделилась фото. На кадрах видно небольшую группу людей, проходящих по проспекту Чекистов. Впереди идут служители церкви, а за ними — дети, несущие в руках игрушечных овечек. Крестный ход сопровождали сотрудники полиции.
Напомним, что летом 2024 года стало известно о строительстве третьего храма в ЮМР. Многие жители высказались против. Они настаивают, что у них достаточно действующих храмов, и выступают против застройки ценного городского пространства.
В октябре 2025 года власти Краснодара подвели итоги общественных обсуждений строительства храма. Против высказались около 1,5 тыс. человек, однако все их замечания отклонили.
В конце ноября жители ЮМР записали видеообщащения к мэру Краснодара Евгению Наумову и к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой не строить храм, а 14 декабря — к Владимиру Путину.
В тот же день видеообращение планировали записать люди, одетые в военную форму. Они собирались высказаться за строительство храма. Однако 9 декабря организатор, депутат Сергей Климов, заявил, что сбор людей и запись видеообращения отменяется, потому что он испугался.
Отметим, что 5 декабря Кондратьев в эфире телеканала «Кубань 24» заявил, что храм в Юбилейном микрорайоне Краснодара точно построят и посвятят бойцам СВО. Хотя ранее сообщалось, что церковь возведут из-за нужды местных жителей — якобы им не хватает места в действующем храме Рождества Христова.
Как писали Юга.ру, оперштаб назвал фейком информацию об исках к Галицкому из-за отказа строить храм в Юбилейном микрорайоне Краснодара.