Современный облик Краснодара меняется с невероятной скоростью, оказывая влияние и на нашу повседневность. С новыми микрорайонами, порой неожиданно вырастающими среди полей, появляются и храмы, формируя новый культурный код города. Церкви возникают среди пустырей, теснятся между башнями многоэтажек, занимают подвалы и бывшие игровые клубы, строятся по типовым проектам, повторяясь из района в район, из города в город. «Пластиковые ковчеги», деревянные клетские храмы, псевдовизантийские купола — лишь небольшая часть архитектурной неоднородности, создающей уникальный визуальный ландшафт современного Краснодара. Культуролог и фотограф Катерина Данильян проследила, как город заново учился строить сакральное и почему именно типовые проекты храмов стали одними из главных маркеров нашего времени. В советское время в Краснодаре, как и во всей стране, существовал фактический запрет на строительство новых храмов. Первые десятилетия советской власти были отмечены закрытием и разрушением многих религиозных зданий. На весь город действующим оставался лишь Свято-Георгиевский храм. Только после распада Советского Союза церковное строительство началось заново. Между новой реальностью 1990-х и последним дореволюционным строительством в Екатеринодаре лежали десятилетия, и русское церковное зодчество в Краснодаре было вынуждено начинать путь с чистого листа.

Первые храмы этого периода выглядели соответствующе: скромные кирпичные постройки без отделки, иногда просто жилые дома, на крыше которых устанавливали главку, чтобы обозначить их новое назначение. В 1990-е годы было открыто всего несколько храмов, одним из которых стал храм Святого Страстотерпца Царя Николая, разместившийся в частном доме в районе ТЭЦ по адресу улица Курортный поселок, 4.

Храм Святого Страстотерпца Царя Николая © Фото Катерины Данильян

Храм Святого Страстотерпца Царя Николая © Фото Катерины Данильян

Храм Святого Страстотерпца Царя Николая © Фото Катерины Данильян

Одним из первых крупных проектов того времени стал храм Иоанна Воина, известный в народе как «храм с самолетами». Его строительство началось в 1995 году при Краснодарском военном авиационном училище. Сегодня это крупный комплекс с белоснежным фасадом, декоративными панно и общей стилизацией под средневековую архитектуру.

Храм Иоанна Воина на улице Дзержинского, 135 © Фото Катерины Данильян

Храм Иоанна Воина на улице Дзержинского, 135 © Фото Катерины Данильян

В начале 2000-х власти подошли к вопросу церковного строительства системно, увязывая его с новой культурной политикой, основанной на возрождении кубанского казачества. В 2003 году началось помпезное восстановление Александро-Невского собора — точной реплики храма, разрушенного в советское время. Это был редкий для города проект, воссоздавший внешний облик с точностью до архитектурных деталей, но уже на новом месте — на улице Постовой, 26.

Второй войсковой собор в Екатеринодаре, 1903 © Изображение в общественном достоянии

Александро-Невский собор © Фото Катерины Данильян

По мере стремительного расширения города храмы стали появляться и в новых районах. Рождение новой архитектуры происходило в условиях появления современных материалов, свободной интерпретации старых форм и сплава неорусского и неовизантийского стилей с классицизмом. Церковь Илии Муромского на улице Круговой, строительство которой началось в ранние нулевые, — яркий тому пример.

Церковь Илии Муромского на Круговой © Фото Катерины Данильян

Церковь Илии Муромского на Круговой © Фото Катерины Данильян

Некоторые приходы выросли буквально из временных зданий. Так, церковь Пантелеимона Целителя начиналась в помещении бывшего игрового клуба, выделенного мэрией в 2009 году, а сегодня это современный храм, формы которого отсылают к неовизантийской архитектуре. Подобные истории особенно показательные: церковное строительство во многом повторяло хаотичную динамику самого Краснодара, где все росло быстро, по мере возникновения спроса, а архитектурные решения зачастую догоняли жизнь, а не задавали ее контуры.

Церковь Пантелеимона Целителя на улице 1 Мая, 198 © Фото Катерины Данильян

Церковь Пантелеимона Целителя на улице 1 Мая, 198 © Фото Катерины Данильян

Некоторые современные храмы, напротив, пытаются выработать собственные визуальные формы. Церковь Спиридона Тримифунтского на улице Карякина приобретает экспериментальный вид ковчега, обшитого металлопрофилем и окруженного белыми высотками плотного микрорайона.

Церковь Спиридона Тримифунтского на улице Карякина © Фото Катерины Данильян

Церковь Спиридона Тримифунтского на улице Карякина © Фото Катерины Данильян

Но рядом с этим существуют и истории архитектурной адаптации. Храм Успения Пресвятой Богородицы, расположенный в подвале многоквартирного дома на 3-й Целиноградской, показывает, как религия продолжает занимать любые свободные ниши городской среды.

Храм Успения Пресвятой Богородицы на 3-й Целиноградской © Фото Катерины Данильян

Храм Успения Пресвятой Богородицы на 3-й Целиноградской © Фото Катерины Данильян

Храм Успения Пресвятой Богородицы на 3-й Целиноградской © Фото Катерины Данильян

Особую динамику церковное строительство Краснодара приобрело в последние годы за счет резкого расширения городской агломерации. На фоне стремительно растущей застройки среди еще недавно пустовавших полей сакральная архитектура становится особенно заметной. Среди свежих кварталов, не успевших обрасти деревьями и полноценными дорогами, храмы появляются так же быстро, как супермаркеты. Они становятся точками стабилизации на непривычно плотной, почти перегруженной карте новых районов.

Единственная на Кубани церковь, названная в честь святого Алексия, человека Божия, расположена на улице Конгрессная, 1 © Фото Катерины Данильян

Единственная на Кубани церковь, названная в честь святого Алексия, человека Божия, расположена на улице Конгрессная, 1 © Фото Катерины Данильян

Вид на новые многоквартирные дома в районе ТЦ «Красная Площадь» © Фото Катерины Данильян

Деревянная церковь Сорока мучеников Севастийских выполнена в традициях клетского зодчества, самого простого типа деревянной церкви. По мнению епархии, она уже не способна вместить всех прихожан, поэтому сейчас за ней строится более крупный храм.

Церковь Сорока мучеников Севастийских на Западном Обходе, 39/2с © Фото Катерины Данильян

Церковь Сорока мучеников Севастийских на Западном Обходе, 39/2с © Фото Катерины Данильян

Деревянный храм Трех Святителей у Тургеневского моста, за которым этой осенью начато строительство ещё одного, более крупного храма, также представляет собой проект типового строительства.

Храм Трех Святителей на Калинина, 350/И © Фото Катерины Данильян

Храм Трех Святителей на Калинина, 350/И © Фото Катерины Данильян

Храм Трех Святителей на Калинина, 350/И © Фото Катерины Данильян

Храм Трех Святителей на Калинина, 350/И © Фото Катерины Данильян

В последние 15 лет по всей России стали массово строить подобные храмы на 200–500 человек по типовым проектам, в которых угадывается упрощение архитектурной пластики и ориентация на классицизм и неовизантийское наследие. Такие решения позволяют удешевить строительство, ускорить согласования, не держать дорогой штат архитекторов и использовать привычные чертежи, быстро одобряемые епархией. Так рождается новый визуальный код: церковь, которую можно увидеть в любом городе России — в Екатеринбурге, Ижевске, Краснодаре, Подольске. Архитектура перестает быть локальной и становится федеральной.

Часовня Димитрия Солунского на Рождественской набережной, 15/1 © Фото Катерины Данильян

Самый занятный вид на часовню Димитрия Солунского открывается через арку, на которой перечислены военные конфликты с участием российских солдат. Сейчас в Юбилейном микрорайоне готовится строительство уже третьей церкви.

«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично»: В Краснодаре противники строительства храма в ЮМР записали видеообращение к Путину

Новое строительство храма в старейшем районе на улице Фадеева, 326, больше напоминающее заброшенный проект, — точная иллюстрация неравномерного развития города, где одни объекты стремительно вырастают, а другие застывают и становятся немыми памятниками хаотичной городской реальности.