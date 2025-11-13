«Мы просим молитв, чтобы храм появился скорее». Кубанское духовенство прокомментировало споры о строительстве храма на набережной в Краснодаре
Глава Кубанской митрополии объяснил, почему в ЮМР нужен новый храм, а один из настоятелей обвинил противников застройки в бездуховности
12 ноября пресс-служба Кубанской митрополии опубликовала видеообращение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия. Он пояснил ситуацию вокруг строительства нового храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара.
По его словам, действующий храм Рождества Христова вмещает только 500 прихожан, а новый будет в два раза больше и сможет вместить тысячу человек.
«Власть, услышь!»:
Помимо этого, как рассказал митрополит, на территории храма появятся зал на 300 человек, помещения для воскресной школы и парк площадью в 4 га.
«Когда этот комплекс появится, все возникающие у некоторых людей сомнения будут затмены видом храма. Мы просим вас молить о содействии, чтобы этот величественный храм, который должен быть украшением нашего города, появился как можно скорее для служения Богу и людям», — отметил глава Кубанской митрополии.
Также 11 ноября настоятель храма Рождества Христова Александр Игнатов опубликовал в своем телеграм-канале пост с названием «Храму в Юбилейном районе Краснодара быть». Он назвал противников застройки набережной «гадаринцами», то есть бездуховными.
«Оказывается и в наши дни есть люди, которые, подобно жителям страны Гадаринской, не только не принимают Христа, но и изгоняют его из своей жизни. Ни сам Христос, ни его Евангелие, ни основанная им церковь таким людям не нужны. Эти люди полностью исключили из своего мышления Бога и стремление к нему. Устоявшаяся вокруг них духовная пустота, а также любое изменение этой пустоты вызывает в них сначала неприятие, потом отторжение, а затем и яростный гнев», — написал настоятель.
Игнатов заявил, что такие люди «видят цель своей жизни лишь в собственном материальном благополучии».
«Однако у каждого человека, даже у незнающего Бога и пока противящегося ему, есть возможность раскаяться в своем неведении и уверовать во единую святую соборную и апостольскую церковь», — заключил он.
Напомним, что о строительстве храма на ЮМР стало известно в августе 2024 года. Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. В сентябре того же года жители написали обращение Владимиру Путину с просьбой не допустить строительства. При этом губернатор Кубани поддержал проект.
Юбилейный — новый Музыкальный:
После протестов жителей власти предложили новую локацию, но ей снова оказалась зеленая зона, где обычно устанавливают новогоднюю елку. Несмотря на смену места, горожане продолжают выступать против застройки.
24 октября мэрия Краснодара подвели итоги общественных обсуждений строительства храма в ЮМР. Против строительства высказались около 1,5 тыс. человек, однако все их замечания отклонили.
Как писали Юга.ру, жительница ЮМР обвинила телеканал «Краснодар» в искажении ее мнения. В репортаже женщину представили сторонницей строительства нового храма.