«Мы просим молитв, чтобы храм появился скорее». Кубанское духовенство прокомментировало споры о строительстве храма на набережной в Краснодаре

Помимо этого, как рассказал митрополит, на территории храма появятся зал на 300 человек, помещения для воскресной школы и парк площадью в 4 га.



«Когда этот комплекс появится, все возникающие у некоторых людей сомнения будут затмены видом храма. Мы просим вас молить о содействии, чтобы этот величественный храм, который должен быть украшением нашего города, появился как можно скорее для служения Богу и людям», — отметил глава Кубанской митрополии.

Также 11 ноября настоятель храма Рождества Христова Александр Игнатов опубликовал в своем телеграм-канале пост с названием «Храму в Юбилейном районе Краснодара быть». Он назвал противников застройки набережной «гадаринцами», то есть бездуховными.



«Оказывается и в наши дни есть люди, которые, подобно жителям страны Гадаринской, не только не принимают Христа, но и изгоняют его из своей жизни. Ни сам Христос, ни его Евангелие, ни основанная им церковь таким людям не нужны. Эти люди полностью исключили из своего мышления Бога и стремление к нему. Устоявшаяся вокруг них духовная пустота, а также любое изменение этой пустоты вызывает в них сначала неприятие, потом отторжение, а затем и яростный гнев», — написал настоятель.



Игнатов заявил, что такие люди «видят цель своей жизни лишь в собственном материальном благополучии».



«Однако у каждого человека, даже у незнающего Бога и пока противящегося ему, есть возможность раскаяться в своем неведении и уверовать во единую святую соборную и апостольскую церковь», — заключил он.



Напомним, что о строительстве храма на ЮМР стало известно в августе 2024 года. Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. В сентябре того же года жители написали обращение Владимиру Путину с просьбой не допустить строительства. При этом губернатор Кубани поддержал проект.