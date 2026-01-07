В Краснодаре в 2026 году на ремонт дорог потратят 805 млн рублей. Какие участки обновят?

Власти Краснодара рассказали, какие городские дороги отремонтируют в 2026 году

7 января в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили 93.RU, что в этом году в городе отремонтируют 15 дорожных участков. Там поменяют покрытие, тротуары, разметку и знаки.



Начать поиск подрядчика власти планируют в феврале, а завершить работы — до конца лета. На эти цели из краевого бюджета выделили 805 млн рублей.

«Попасть или выехать из района почти невозможно»: Жители краснодарского Гидростроя пожаловались на транспортный коллапс

Список участков, где пройдет ремонт: улица Богатырская — от Восточного обхода до Сечевой (поселок Новознаменский);

улицы Комарова — от Тенистой до Лаперуза;

улица Тенистая — от Российской до Комарова;

улица Циолковского — от Гастелло до дома № 7 по Циолковского;

улица Кожевенная — от Кубанской Набережной до Скорняжной;

переулок Майорский — от Рашпилевской до Красной;

улица Краснодарская (поселок Лазурный);

улица Воронежская — от Майкопской до Обрывной;

улица Обрывная — от Воронежской до дома № 131/9 по Обрывной;

улица Дзержинского — от Александра Покрышкина до Кореновской (дублер);

улица Гудимы — от Ленина до Суворова;

улица Красина — от Кубанской Набережной до дома № 16;

улица Атарбекова — от Тургенева до Герцена;

улица Корницкого — от Буденного до Промышленной;

переулок Петровский — от Ковтюха до Адыгейской Набережной.

Читайте также: Жители Музыкального микрорайона Краснодара вновь пожаловались Путину на плохие дороги

Также в Краснодаре продолжится: ремонт Тургеневского моста;

реконструкция Западного обхода;

реконструкция улицы Есенина;

строительство развязки на улицах Володарского и Тихорецкой;

ремонт путепровода на улице Фадеева. Помимо этого, в 2026 году начнется реконструкция путепровода на улице Офицерской со строительством новой дороги, против которой в июле 2025 года выступали местные жители. Запланирован и капремонт дороги по улице Тихорецкой — от дома № 5а до 2-го проезда Филатова, но сроки работ пока не известны.