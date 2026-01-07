В Краснодаре в 2026 году на ремонт дорог потратят 805 млн рублей. Какие участки обновят?

Власти Краснодара рассказали, какие городские дороги отремонтируют в 2026 году

7 января в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили 93.RU, что в этом году в городе отремонтируют 15 дорожных участков. Там поменяют покрытие, тротуары, разметку и знаки.

Начать поиск подрядчика власти планируют в феврале, а завершить работы — до конца лета. На эти цели из краевого бюджета выделили 805 млн рублей.

«Попасть или выехать из района почти невозможно»:

Список участков, где пройдет ремонт:

  • улица Богатырская — от Восточного обхода до Сечевой (поселок Новознаменский);
  • улицы Комарова — от Тенистой до Лаперуза;
  • улица Тенистая — от Российской до Комарова;
  • улица Циолковского — от Гастелло до дома № 7 по Циолковского;
  • улица Кожевенная — от Кубанской Набережной до Скорняжной;
  • переулок Майорский — от Рашпилевской до Красной;
  • улица Краснодарская (поселок Лазурный);
  • улица Воронежская — от Майкопской до Обрывной;
  • улица Обрывная — от Воронежской до дома № 131/9 по Обрывной;
  • улица Дзержинского — от Александра Покрышкина до Кореновской (дублер);
  • улица Гудимы — от Ленина до Суворова;
  • улица Красина — от Кубанской Набережной до дома № 16;
  • улица Атарбекова — от Тургенева до Герцена;
  • улица Корницкого — от Буденного до Промышленной;
  • переулок Петровский — от Ковтюха до Адыгейской Набережной.

Читайте также:

Также в Краснодаре продолжится:

Помимо этого, в 2026 году начнется реконструкция путепровода на улице Офицерской со строительством новой дороги, против которой в июле 2025 года выступали местные жители. Запланирован и капремонт дороги по улице Тихорецкой — от дома № 5а до 2-го проезда Филатова, но сроки работ пока не известны.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в районе парка Галицкого на два месяца перекрыли движение.

