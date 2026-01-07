В Краснодаре в 2026 году на ремонт дорог потратят 805 млн рублей. Какие участки обновят?
Власти Краснодара рассказали, какие городские дороги отремонтируют в 2026 году
7 января в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили 93.RU, что в этом году в городе отремонтируют 15 дорожных участков. Там поменяют покрытие, тротуары, разметку и знаки.
Начать поиск подрядчика власти планируют в феврале, а завершить работы — до конца лета. На эти цели из краевого бюджета выделили 805 млн рублей.
«Попасть или выехать из района почти невозможно»:
Список участков, где пройдет ремонт:
- улица Богатырская — от Восточного обхода до Сечевой (поселок Новознаменский);
- улицы Комарова — от Тенистой до Лаперуза;
- улица Тенистая — от Российской до Комарова;
- улица Циолковского — от Гастелло до дома № 7 по Циолковского;
- улица Кожевенная — от Кубанской Набережной до Скорняжной;
- переулок Майорский — от Рашпилевской до Красной;
- улица Краснодарская (поселок Лазурный);
- улица Воронежская — от Майкопской до Обрывной;
- улица Обрывная — от Воронежской до дома № 131/9 по Обрывной;
- улица Дзержинского — от Александра Покрышкина до Кореновской (дублер);
- улица Гудимы — от Ленина до Суворова;
- улица Красина — от Кубанской Набережной до дома № 16;
- улица Атарбекова — от Тургенева до Герцена;
- улица Корницкого — от Буденного до Промышленной;
- переулок Петровский — от Ковтюха до Адыгейской Набережной.
Читайте также:
Также в Краснодаре продолжится:
- ремонт Тургеневского моста;
- реконструкция Западного обхода;
- реконструкция улицы Есенина;
- строительство развязки на улицах Володарского и Тихорецкой;
- ремонт путепровода на улице Фадеева.
Помимо этого, в 2026 году начнется реконструкция путепровода на улице Офицерской со строительством новой дороги, против которой в июле 2025 года выступали местные жители. Запланирован и капремонт дороги по улице Тихорецкой — от дома № 5а до 2-го проезда Филатова, но сроки работ пока не известны.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в районе парка Галицкого на два месяца перекрыли движение.