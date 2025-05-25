Власти Краснодара выделили 115 миллионов рублей на проект реконструкции путепровода на Офицерской

Краснодарский край

Распечатать

  • Синим выделена часть путепровода на Офицерской, которую хотят реконструировать © Скриншот публикации на сайте 93.RU
    Синим выделена часть путепровода на Офицерской, которую хотят реконструировать © Скриншот публикации на сайте 93.RU

На сайте Госзакупок появился тендер на проект реконструкции автомобильного моста через ж/д-пути на улице Офицерской в Краснодаре

115 591 000 рублей — такую сумму мэрия Краснодара готова заплатить авторам проекта по реконструкции автомобильного путепровода над железнодорожными путями на улице Офицерской в районе кинотеатра «Аврора». Информацию об этом на сайте Госзакупок 25 мая обнаружили журналисты портала 93.RU.

Авторов проекта просят проработать план по сносу части существующего путепровода и постройки взамен новой конструкции, у которой будет 5 полос движения в сторону «Авроры».

Подрядчика планируют выбрать к 17 июня, проект нужно будет подготовить к 30 июня 2026-го, а все работы по реконструкции путепровода мэрия хочет закончить в 2027 году.

Ранее на этой неделе Екатерина Мизулина запустила по краснодарскому маршруту №5 несколько «трамваев безопасности».

Дороги Краснодар Ремонт дорог

Новости

Сначала +30, потом дожди – какая погода ждет Краснодарский край в начале недели
Власти Краснодара выделили 115 миллионов рублей на проект реконструкции путепровода на Офицерской
Новороссийскому «Черноморцу» не разрешили играть в футбольной элите
Тэмари, чиогами-нингё, суми-э – чему научат в Японском саду на следующей неделе
Производители сочинского чая ожидают неурожай
«Краснодар» впервые выиграл чемпионат России по футболу

Лента новостей

Реклама на сайте