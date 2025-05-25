Власти Краснодара выделили 115 миллионов рублей на проект реконструкции путепровода на Офицерской
На сайте Госзакупок появился тендер на проект реконструкции автомобильного моста через ж/д-пути на улице Офицерской в Краснодаре
115 591 000 рублей — такую сумму мэрия Краснодара готова заплатить авторам проекта по реконструкции автомобильного путепровода над железнодорожными путями на улице Офицерской в районе кинотеатра «Аврора». Информацию об этом на сайте Госзакупок 25 мая обнаружили журналисты портала 93.RU.
Авторов проекта просят проработать план по сносу части существующего путепровода и постройки взамен новой конструкции, у которой будет 5 полос движения в сторону «Авроры».
Подрядчика планируют выбрать к 17 июня, проект нужно будет подготовить к 30 июня 2026-го, а все работы по реконструкции путепровода мэрия хочет закончить в 2027 году.
Ранее на этой неделе Екатерина Мизулина запустила по краснодарскому маршруту №5 несколько «трамваев безопасности».