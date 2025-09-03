В районе аэропорта Краснодара перекроют часть улицы Фадеева. Власти два года будут ремонтировать путепровод
В Краснодаре перекроют участок улицы Фадеева из-за реконструкции путепровода. Как проехать транспорту и пройти пешеходам?
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 20 сентября на время реконструкции Фадеевского путепровода ограничат движение автомобилей и пешеходов на участке улицы Фадеева от 1-го Мая до Аэропортовской.
Для проезда к аэропорту и АЗС организуют реверсивное движение по одной полосе улицы Аэропортовской. По трассе М-4 «Дон» транспорт будет передвигаться по временной схеме с сохранением четырех полос.
Помимо этого, для троллейбуса № 7 организуют разворотное кольцо на пересечении улиц Фадеева и 1-го Мая. Для этого специалисты переустроят контактную сеть.
Власти отметили, что по мере выполнения работ будут открывать движение по улице Фадеева, но транспорт также будет двигаться по временным схемам.
Пешеходам предлагают использовать альтернативный маршрут через дворы.
Напомним, что на реконструкцию путепровода на улице Фадеева потратят 2,6 млрд рублей. Проект также предусматривает ремонт дороги от улицы 1-го Мая до Аэропортовской. Работы обещают завершить до конца 2027 года.
Ранее власти предупреждали, что будут вводить ограничения движения, и сама реконструкция «как и с Тургеневским мостом, потребует терпения».
Как писали Юга.ру, самыми аварийными улицами Краснодара в 2025 году стали Северная, Старокубанская и Дзержинского.