В районе аэропорта Краснодара перекроют часть улицы Фадеева. Власти два года будут ремонтировать путепровод

В Краснодаре перекроют участок улицы Фадеева из-за реконструкции путепровода. Как проехать транспорту и пройти пешеходам?

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 20 сентября на время реконструкции Фадеевского путепровода ограничат движение автомобилей и пешеходов на участке улицы Фадеева от 1-го Мая до Аэропортовской.

Для проезда к аэропорту и АЗС организуют реверсивное движение по одной полосе улицы Аэропортовской. По трассе М-4 «Дон» транспорт будет передвигаться по временной схеме с сохранением четырех полос.