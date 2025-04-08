В Краснодаре Тургеневский мост начнут ремонтировать 15 апреля. Его частично закроют для машин

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала Александра Карпенко
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала Александра Карпенко

Компания «Основа» с 15 апреля будет делать капитальный ремонт моста через реку Кубань по улице Тургенева

3 апреля экс-глава Союза дорожников Кубани Александр Карпенко сообщил, что ремонт Тургеневского моста стартует 15 апреля. По контракту работы должны быть завершены к 31 мая 2027 года.

«Мы сделаем все возможное, чтобы завершить работы в срок и обеспечить безопасный проезд для жителей и гостей города», — написал Демиденко.

В ночь на 15 апреля Тургеневский мост частично закроют для машин. Для проезда в обе стороны оставят две полосы. Грузовикам полностью запретят въезд на мост.

Тургеневский мост, Музыкальный и Восточный подъезд:

Ранее стало известно, что 21 марта подвели итоги конкурса на определение подрядчика для реконструкции Тургеневского моста. Максимальная сумма контракта — 1,25 млрд рублей.

Заявку подала всего одна компания, название которой сначала не разглашалось. Теперь известно, что это ООО «Основа». Фирма предложила свои услуги за максимальную стоимость.

Заказчиком выступает центр мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара. При этом в начале декабря 2024 года губернатор Кондратьев заявил, что бюджете на ремонт Тургеневского моста заложили 3,8 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в микрорайоне Черемушки до середины лета перекроют движение. Там построят новую дорогу. 

Дороги Краснодар Ремонт дорог Строительство Тургеневский мост

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В Краснодаре Тургеневский мост начнут ремонтировать 15 апреля. Его частично закроют для машин
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