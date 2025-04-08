В Краснодаре Тургеневский мост начнут ремонтировать 15 апреля. Его частично закроют для машин

Компания «Основа» с 15 апреля будет делать капитальный ремонт моста через реку Кубань по улице Тургенева

3 апреля экс-глава Союза дорожников Кубани Александр Карпенко сообщил, что ремонт Тургеневского моста стартует 15 апреля. По контракту работы должны быть завершены к 31 мая 2027 года.

«Мы сделаем все возможное, чтобы завершить работы в срок и обеспечить безопасный проезд для жителей и гостей города», — написал Демиденко.

В ночь на 15 апреля Тургеневский мост частично закроют для машин. Для проезда в обе стороны оставят две полосы. Грузовикам полностью запретят въезд на мост.