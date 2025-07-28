Первый в Краснодаре Т-образный путепровод должен связать три улицы, разделенные железной дорогой

24 июля «Краснодарские известия» сообщили, что на пересечении улиц Володарского, Тихорецкой и Шевченко началось строительство двухуровневой развязки. Она должна стать первой в городе с Т-образным перекрестком и соединить улицы, разделенные железнодорожными путями. Подробнее о развязке можно прочитать здесь. Завершить стройку планируют в 2028 году. Сейчас на месте устанавливают временные сооружения и завозят технику.

Стройтехника на улице Тихорецкой © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Стройтехника на улице Тихорецкой © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Стройтехника на улице Тихорецкой © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

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Начальник отдела строительного контроля мэрии Краснодара Руслан Овсянников сказал, что подрядчик получил порубочный билет на 1124 зеленых насаждения. Компенсация составит порядка 93 млн рублей. Чиновник добавил, что строителям поручили сохранять растения, которые не мешают работам. В тупике у развилки двух железнодорожных путей, где начинается улица Тихорецкая, можно заметить не только привезенные строительные материалы, но и начало работ: там сняли старый верхний слой асфальта.

Начало строительства развязки на улице Тихорецкой © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Начало строительства развязки на улице Тихорецкой © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Начало строительства развязки на улице Тихорецкой © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Стройматериалы и разрытый котлован видны у въезда на территорию Масло-жирового комбината и памятника Валериану Куйбышеву.

Начало строительства развязки на улице Тихорецкой © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Начало строительства развязки на улице Тихорецкой © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Проехать на машине от памятника к началу Тихорецкой теперь нельзя: там установлен шлагбаум и дежурит охранник.

Начало строительства развязки на улице Тихорецкой © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Начало строительства развязки на улице Тихорецкой © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Начало строительства развязки на улице Тихорецкой © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

На Новороссийской и Шевченко никаких примет начинающейся стройки пока не видно. На Володарского, у разворотного кольца троллейбусного маршрута № 12 и пересечения с улицей Короленко, припаркован один экскаватор.

Перед строительством развязки на улице Володарского © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Перед строительством развязки на улице Володарского © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Перед строительством развязки на улице Володарского © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Перед строительством развязки на улице Володарского © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Перед строительством развязки на улице Володарского © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру