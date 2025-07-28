В Краснодаре вырубят более 1,1 тыс. деревьев для строительства развязки между Володарского и Шевченко. Посмотрели на них в последний раз
Первый в Краснодаре Т-образный путепровод должен связать три улицы, разделенные железной дорогой
24 июля «Краснодарские известия» сообщили, что на пересечении улиц Володарского, Тихорецкой и Шевченко началось строительство двухуровневой развязки. Она должна стать первой в городе с Т-образным перекрестком и соединить улицы, разделенные железнодорожными путями. Подробнее о развязке можно прочитать здесь.
Завершить стройку планируют в 2028 году. Сейчас на месте устанавливают временные сооружения и завозят технику.
Краснодар — самый не зеленый миллионник, но власти не планируют высаживать новые деревья:
Начальник отдела строительного контроля мэрии Краснодара Руслан Овсянников сказал, что подрядчик получил порубочный билет на 1124 зеленых насаждения. Компенсация составит порядка 93 млн рублей. Чиновник добавил, что строителям поручили сохранять растения, которые не мешают работам.
В тупике у развилки двух железнодорожных путей, где начинается улица Тихорецкая, можно заметить не только привезенные строительные материалы, но и начало работ: там сняли старый верхний слой асфальта.
Стройматериалы и разрытый котлован видны у въезда на территорию Масло-жирового комбината и памятника Валериану Куйбышеву.
Проехать на машине от памятника к началу Тихорецкой теперь нельзя: там установлен шлагбаум и дежурит охранник.
На Новороссийской и Шевченко никаких примет начинающейся стройки пока не видно. На Володарского, у разворотного кольца троллейбусного маршрута № 12 и пересечения с улицей Короленко, припаркован один экскаватор.
Как сообщали Юга.ру, всего в 2025 году в Краснодаре для реконструкции дорог планируют вырубить 7 тысяч деревьев.
В 2024 году мэрия Краснодара рассказывала об озеленении: в тот год планировали посадить 2,5 тысячи деревьев после вырубки 7 тысяч в 2023-м.