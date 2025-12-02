В Новороссийске 17 пожарных тушат мусорный полигон. С начала года свалка горит в третий раз

«Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Краснодарского края сообщила , что 1 декабря на горе Щелба под Новороссийском снова загорелся мусорный полигон. Сигнал о возгорании поступил диспетчеру в 16:21. На место происшествия сразу направили спасателей. По данным оперативного штаба Краснодарского края, днем 2 декабря пожар локализовали. Площадь возгорания составляет 250 кв. метров. Очаг проливают водой. Полигон тушат 17 человек, задействованы семь единиц техники.

Одно из СМИ перепутало ликвидацию пожара с локализацией и написало, что свалку потушили. Однако локализация — это только стадия, на которой прекращают распространение огня и создают условия для его ликвидации.



«Для оптимистов: пожар на Щелбе потушили. Для пессимистов: еще тушат. Для реалистов: потушить полностью возгорание уже не возможно, оно будет «дымить» постоянно», — пошутили в соцсетях.

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство организовало проверку по факту возгорания полигона. По ее результатам правоохранительные органы «дадут оценку действиям ответственных лиц».



Напомним, что последний раз полигон под Новороссийском горел 6 сентября. Тогда Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе, при этом порекомендовал жителям, живущим рядом со свалкой, не находиться на открытом пространстве.



Ранее эколог Евгений Витишко заявлял, что процесс внутреннего горения свалки на горе Щелба уже необратим. По мере скопления метана она будет периодически загораться.