Краснодарский край занял 45 место в экологическом рейтинге. С лета регион потерял пять позиций
Эксперты опубликовали национальный экологический рейтинг по итогам осени 2025 года
18 декабря общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам осени 2025 года. Исследование отражает события в сфере экологии с 1 сентября по 30 ноября.
Краснодарский край оказался на 45-м месте. Природоохранный индекс региона оценили в 61 балл, социально-экологический — в 87 баллов, а промышленно-экологический — в 73 балла. Общий индекс составил 76,9 балла.
Напомним, что в летнем рейтинге Краснодарский край занимал 40-е место. То есть, за осень регион опустился на пять строчек.
Зимой 2024-2025 года Кубань потеряла 15 позиций в экорейтинге из-за разлива нефти в Керченском проливе и заняла 34-ю строчку. Причины снижения в списках по итогам лета и осени 2025 года эксперты не уточнили.
Итоги осеннего рейтинга прокомментировал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов. По его словам, этой осенью мазут не выкинуло на берег Краснодарского края. Однако в октябре губернатор региона Вениамин Кондратьев предупреждал о разливе нефтяного пятна весом в 900 тонн. Пукалов предположил, что это связано с изменением физических и химических свойств мазута — он стал более плотным, а легкие фракции отделились.
«Ровно год прошел с даты крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива тысяч тонн мазута в Черное море. Вице-премьер Савельев заявил, что уже убрано около 90% всего мазута, попавшего в море и на берега. Из трех фрагментов танкеров, которые остаются под водами Керченского пролива, один уже накрыт коффердамом, и оттуда откачены основные объемы мазута. Эту же операцию по откачке мазута предстоит выполнить с носовой и кормовой частями танкера «Волгонефть-212» в 2026 году. К сожалению, зимние штормы случаются часто, что будет препятствовать проведению работ», — поделился эксперт.
Пукалов отметил, что волонтеры до сих пор убирают «старый» мазут на побережье Краснодарского края. Добровольцы ежедневно работают на Бугазской косе в Анапе и в Темрюкском районе.
При этом специалист надеется, что в 2026 году курортный сезон в Анапе состоится, так как мазут стал более плотным и «не так загрязняет морскую воду, пачкает перья птиц и кожу купающихся людей».
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае после разлива нефти в Черном море погибли 688 китообразных.