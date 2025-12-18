Краснодарский край занял 45 место в экологическом рейтинге. С лета регион потерял пять позиций

18 декабря общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам осени 2025 года. Исследование отражает события в сфере экологии с 1 сентября по 30 ноября. Краснодарский край оказался на 45-м месте. Природоохранный индекс региона оценили в 61 балл, социально-экологический — в 87 баллов, а промышленно-экологический — в 73 балла. Общий индекс составил 76,9 балла. Напомним, что в летнем рейтинге Краснодарский край занимал 40-е место. То есть, за осень регион опустился на пять строчек. Зимой 2024-2025 года Кубань потеряла 15 позиций в экорейтинге из-за разлива нефти в Керченском проливе и заняла 34-ю строчку. Причины снижения в списках по итогам лета и осени 2025 года эксперты не уточнили.

Итоги осеннего рейтинга прокомментировал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов. По его словам, этой осенью мазут не выкинуло на берег Краснодарского края. Однако в октябре губернатор региона Вениамин Кондратьев предупреждал о разливе нефтяного пятна весом в 900 тонн. Пукалов предположил, что это связано с изменением физических и химических свойств мазута — он стал более плотным, а легкие фракции отделились.

«Ровно год прошел с даты крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива тысяч тонн мазута в Черное море. Вице-премьер Савельев заявил, что уже убрано около 90% всего мазута, попавшего в море и на берега. Из трех фрагментов танкеров, которые остаются под водами Керченского пролива, один уже накрыт коффердамом, и оттуда откачены основные объемы мазута. Эту же операцию по откачке мазута предстоит выполнить с носовой и кормовой частями танкера «Волгонефть-212» в 2026 году. К сожалению, зимние штормы случаются часто, что будет препятствовать проведению работ», — поделился эксперт.