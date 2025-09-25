Краснодарский край опустился на 6 позиций в экологическом рейтинге с зимы 2025 года
Кубань заняла 40 место в экологическом рейтинге регионов по итогам лета 2025 года
24 сентября общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам летам. Исследование отражает события в сфере экологии с 1 июня 2025 года по 31 августа 2025 года.
Краснодарский край занял 40 место списка. Природоохранный индекс региона оценили в 62 балла, социально-экологический — 86 баллов, промышленно-экологический — 73 балла. Общий индекс составил 77,1 баллов.
В сравнении с рейтингом по итогам зимы 2025 года Кубань опустилась на 6 позиций. Напомним, тогда регион занимал 34 место. Отметим, что по итогам осени 2024 года Кубань была на 25 строчке, а по итогам лета — на 19.
Зимой 2025 года Краснодарский край, совместно с Крымом и Севастополем, потеряли позиции в рейтинге из-за разлива мазута в Керченском проливе. Причины снижения в списках по итогам лета 2025 года эксперты не уточняют.
Первое место рейтинга заняла Республика Алтай — она набрала 86,8 баллов. На втором месте — Кабардино-Балкария (86 баллов), на третьем — Мурманская область (86 баллов). Аутсайдером стал Забайкальский край — он на 83 месте с показателем в 59,8 баллов.
Отметим, что Карачаево-Черкесия заняла 16 место, Адыгея — 19, Ингушетия — 33, Северная Осетия — 35, Дагестан — 41, Ростовская область — 47, Ставропольский край — 55, Севастополь — 66, Крым — 68.
Как писали Юга.ру, с августа краснодарский экоцентр перешел на сокращенный режим работы.