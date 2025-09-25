Краснодарский край опустился на 6 позиций в экологическом рейтинге с зимы 2025 года

Кубань заняла 40 место в экологическом рейтинге регионов по итогам лета 2025 года

24 сентября общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам летам. Исследование отражает события в сфере экологии с 1 июня 2025 года по 31 августа 2025 года.

Краснодарский край занял 40 место списка. Природоохранный индекс региона оценили в 62 балла, социально-экологический — 86 баллов, промышленно-экологический — 73 балла. Общий индекс составил 77,1 баллов.

В сравнении с рейтингом по итогам зимы 2025 года Кубань опустилась на 6 позиций. Напомним, тогда регион занимал 34 место. Отметим, что по итогам осени 2024 года Кубань была на 25 строчке, а по итогам лета — на 19.

Зимой 2025 года Краснодарский край, совместно с Крымом и Севастополем, потеряли позиции в рейтинге из-за разлива мазута в Керченском проливе. Причины снижения в списках по итогам лета 2025 года эксперты не уточняют.