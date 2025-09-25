Краснодарский край опустился на 6 позиций в экологическом рейтинге с зимы 2025 года

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Горный туризм © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    Горный туризм © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Кубань заняла 40 место в экологическом рейтинге регионов по итогам лета 2025 года

24 сентября общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам летам. Исследование отражает события в сфере экологии с 1 июня 2025 года по 31 августа 2025 года. 

Краснодарский край занял 40 место списка. Природоохранный индекс региона оценили в 62 балла, социально-экологический — 86 баллов, промышленно-экологический — 73 балла. Общий индекс составил 77,1 баллов. 

В сравнении с рейтингом по итогам зимы 2025 года Кубань опустилась на 6 позиций. Напомним, тогда регион занимал 34 место. Отметим, что по итогам осени 2024 года Кубань была на 25 строчке, а по итогам лета — на 19. 

Зимой 2025 года Краснодарский край, совместно с Крымом и Севастополем, потеряли позиции в рейтинге из-за разлива мазута в Керченском проливе. Причины снижения в списках по итогам лета 2025 года эксперты не уточняют. 

Читайте также:

Первое место рейтинга заняла Республика Алтай — она набрала 86,8 баллов. На втором месте — Кабардино-Балкария (86 баллов), на третьем — Мурманская область (86 баллов). Аутсайдером стал Забайкальский край — он на 83 месте с показателем в 59,8 баллов. 

Отметим, что Карачаево-Черкесия заняла 16 место, Адыгея — 19, Ингушетия — 33, Северная Осетия — 35, Дагестан — 41, Ростовская область — 47, Ставропольский край — 55, Севастополь — 66, Крым — 68.

Как писали Юга.ру, с августа краснодарский экоцентр перешел на сокращенный режим работы. 

Анапа Геленджик Дагестан Краснодар Крым Новороссийск Рейтинги Ростов-на-Дону Севастополь Сочи Ставрополье Экология

Новости

«Попасть или выехать из района почти невозможно». Жители краснодарского Гидростроя пожаловались на транспортный коллапс
В Махачкале задержали сотрудников рехаба. В нем незаконного удерживали людей и требовали выкуп от родственников
Краснодарский край опустился на 6 позиций в экологическом рейтинге с зимы 2025 года
В Новороссийске и Туапсе от удара БПЛА пострадали 13 человек. В Белореченске из-за обломков загорелось предприятие
Вышел трейлер фильма «Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем в главной роли
От распродажи книг до лекций по литературе и психологии. В Краснодаре пройдет ярмарка издательства МИФ

Лента новостей

Осень в Домбае: как мы увидели пять озер, чуть не замерзли на канатке и нашли «мишленовский» медовик
23 сентября, 16:16
Осень в Домбае: как мы увидели пять озер, чуть не замерзли на канатке и нашли «мишленовский» медовик
Безумный Max
Вчера, 15:00
Безумный Max
Как в России продвигают «национальный мессенджер»
«Прицепа» не будет
Вчера, 16:00
«Прицепа» не будет
Каковы причины снижения рождаемости в России

Реклама на сайте