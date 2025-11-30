«Наша борьба продолжается». В Краснодарском крае ищут волонтеров для очистки пляжей от мазута

Волонтеры Анапы просят о помощи в ликвидации последствий разлива нефти в Черном море

29 ноября телеграм-канал штаба «Дельфины» в поселке Волна (Анапа) сообщил , что волонтеры продолжают бороться с последствиями прошлогоднего разлива нефти в Черном море. Активисты ежедневно очищают побережье «практически в одиночку». «Сейчас на месте работают всего 5-7 человек против километров загрязненных пляжей. Регулярные рейды показывают: мазут никуда не исчез. Выбросов стало меньше, но он все еще там», — рассказали в штабе.

Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да:

Сейчас «Дельфины» ищут волонтеров, которые готовы помогать очищать пляжи от мазута. Связаться со штабом и вступить в него можно по ссылке.

Напомним, что в конце ноября в Краснодарском крае волонтеры обнаружили новые выбросы мазута. Оперштаб о них не сообщал.