В Новороссийске расширили «белый список» приложений, работающих без интернета

2 декабря мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе появилось приложение «Безопасный Новороссийск». Приложение будет работать даже при перебоях со связью, оно подключено к городской системе гражданской обороны. Жители смогут узнавать об угрозе БПЛА, отбое тревог, учениях военно-морской базы.

«Главная техническая особенность — полная автономность: карта и навигация работают без подключения к мобильному интернету, сотовой сети или спутникам GPS. Пользователь может вручную указать свою позицию на карте и выстроить пеший маршрут до ближайшего пункта назначения», — рассказал Кравченко.