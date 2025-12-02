В Новороссийске расширили «белый список» приложений, работающих без интернета
В Новороссийске запустили приложение, которое объединяет карту укрытий, оповещения и памятки
2 декабря мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе появилось приложение «Безопасный Новороссийск». Приложение будет работать даже при перебоях со связью, оно подключено к городской системе гражданской обороны. Жители смогут узнавать об угрозе БПЛА, отбое тревог, учениях военно-морской базы.
«Главная техническая особенность — полная автономность: карта и навигация работают без подключения к мобильному интернету, сотовой сети или спутникам GPS. Пользователь может вручную указать свою позицию на карте и выстроить пеший маршрут до ближайшего пункта назначения», — рассказал Кравченко.
Также реализован канал прямой связи: граждане могут сообщить о ЧС, обнаружении беспилотников или их фрагментов. Отдельный раздел содержит подробные алгоритмы действий для различных сценариев чрезвычайных ситуаций.
Приложение есть на всех платформах и доступно для скачивания. Таким образом, властям Новороссийска удалось расширить «белый список» на один сервис.
Однако телеграм-канал «Раньше всех Новороссийск» сообщил, что 2 декабря на аппаратном совещании приложение не работало у многих присутствующих.
Как писали Юга.ру, 14 ноября Минцифры дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета.
