В Новороссийске расширили «белый список» приложений, работающих без интернета

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Новороссийске запустили приложение, которое объединяет карту укрытий, оповещения и памятки

2 декабря мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе появилось приложение «Безопасный Новороссийск». Приложение будет работать даже при перебоях со связью, оно подключено к городской системе гражданской обороны. Жители смогут узнавать об угрозе БПЛА, отбое тревог, учениях военно-морской базы.

«Главная техническая особенность — полная автономность: карта и навигация работают без подключения к мобильному интернету, сотовой сети или спутникам GPS. Пользователь может вручную указать свою позицию на карте и выстроить пеший маршрут до ближайшего пункта назначения», — рассказал Кравченко.

Интернет по фейсконтролю:

Также реализован канал прямой связи: граждане могут сообщить о ЧС, обнаружении беспилотников или их фрагментов. Отдельный раздел содержит подробные алгоритмы действий для различных сценариев чрезвычайных ситуаций.

Приложение есть на всех платформах и доступно для скачивания. Таким образом, властям Новороссийска удалось расширить «белый список» на один сервис. 

Однако телеграм-канал «Раньше всех Новороссийск» сообщил, что 2 декабря на аппаратном совещании приложение не работало у многих присутствующих.

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко

Как писали Юга.ру, 14 ноября Минцифры дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета.

Мобильная связь Новороссийск общество Связь Технологии

Все материалы по теме:

Новости

Власти рассказали, когда полностью закроют Фадеевский мост в Краснодаре
В Краснодаре увеличилось время бесплатной стоянки на муниципальных платных парковках
В Краснодаре стартовал второй сезон кофе-хоппинга с напитками, посвященными городу и краю. Что это и как принять участие?
В Новороссийске расширили «белый список» приложений, работающих без интернета
В Краснодарском крае после атаки БПЛА пострадали два человека. Разрушены квартиры, обломки дронов упали на детскую площадку
Суперлуние, солнцестояние и звездопады. Какие астрономические события смогут наблюдать краснодарцы в декабре?

Лента новостей

Реклама на сайте