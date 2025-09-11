Суд обязал Минобороны выплатить миллион рублей пострадавшим от падения военного самолета в Ейске

Минобороны выплатит по 500 тыс. рублей компенсации жителям дома, на который в 2022 году упал бомбардировщик СУ-34

Предыстория: 17 октября 2022 года в Ейске на улице Коммунистической, 20/1 на жилой дом упал самолет СУ-34. При крушении погибли 16 человек, еще около 50 получили ожоги и травмы. Узнать подробности о происшествии можно в сюжете Юга.ру.

10 сентября «Коммерсантъ» сообщил , что Ейский районный суд Краснодарского края обязал Минобороны РФ выплатить по 500 тыс. рублей компенсаций женщине и ее несовершеннолетней дочери, пострадавшим от падения военного самолета. После крушения СУ-34 беременная женщина оказалась в больнице с отравлением угарным газом, а ее дочь получила легкие травмы ног. От Минобороны они требовали компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей каждой. Суд посчитал сумму чрезмерной и определил каждой по 500 тыс. рулей.

Представители Минобороны настаивали на том, что документов, подтверждающих совершение военнослужащими противоправных действий, нет. А власти Кубани после падения самолета ввели режим ЧС и уже выплатили семьям пострадавших от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Также ответчик завилял, что компенсацию морального вреда стоит взыскать с администрации Ейска.

Однако суд установил, что военный самолет СУ-34 являлся «источником повышенной опасности», и именно вследствие его падения произошел пожар, охвативший жилой дом.