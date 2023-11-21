Ейску в Краснодарском крае выделят около 1 млн рублей. Это деньги для трёх жильцов дома, пострадавшего от падения самолёта Су-34

Краснодарский край

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  • Падение СУ-34 в Ейске © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру
    Падение СУ-34 в Ейске © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Пострадавшим при падении самолета Су-34 в Ейске выплатят компенсацию в размере 1 млн рублей

Предыстория: 17 октября 2022 года в Ейске на улице Коммунистической, 20/1 на дом упал самолет СУ-34. При крушении погибли 16 человек. Пострадавшую многоэтажку решили отремонтировать, а ее жителей расселили до окончания работ. Собственникам пообещали передать жилье в предчистовой отделке. Ключи от квартир жителям должны были отдать в мае 2023 года, но после дату перенесли на ноябрь.

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21 ноября стало известно, что пострадавшим при падении СУ-34 в Ейске выделят около 1 млн рублей в качестве компенсации. Эти сведения указаны на сайте администрации Краснодарского края. На них обратил внимание «Ъ-Кубань».

На каждого пострадавшего на софинансирование единовременных выплат в размере 200 тыс. рублей за легкий вред здоровью выделят 199,9 тыс. рублей, а на выплату единовременных пособий в размере 400 тыс. рублей за тяжкий вред здоровью — 799,9 тыс. рублей.

Напомним, что 17 октября 2023 года в Ейске в годовщину трагедии прошло возложение цветов. Посмотреть репортаж с места крушения СУ-34 можно здесь.

Авиакатастрофы Авиация Армия Деньги Ейский район

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