В Краснодаре выбрали лучший проект для будущего парка Русского географического общества

ГК ИНСИТИ и Русское географическое общество (РГО) назвали победителя конкурса проектов будущего парка РГО в Краснодаре

В сентябре 2025-го Краснодарское отделение РГО и группа компаний ИНСИТИ объявили конкурс на лучший эскиз тематического парка. Зеленую зону площадью почти 15 гектаров создадут в честь 180-летия старейшей общественной организации страны. Она расположится около бульвара адмирала Пустошкина, в месте формирующегося макрорайона ИНСИТИ. Церемония закладки камня парка состоялась 14 октября.

Русское географическое общество (РГО) основали в 1845 году по приказу императора Николая I. Одно из старейших географических обществ в мире сегодня объединяет профессиональных географов, экологов, путешественников и общественных деятелей — всех, кто изучает Россию и помогает сохранять ее природные богатства. Региональные отделения Общества работают во всех 89 субъектах страны.



Краснодарское региональное отделение РГО создали 17 декабря 1946 года. По итогам 2024 года оно возглавило рейтинг РГО. С 2019 года отделение реализует проект «Трамвай РГО»: по Краснодару курсируют 15 вагонов с информацией о выдающихся ученых, путешественниках и их открытиях. В 2020 году у ТРК «Сити Центр» установили скульптурную композицию «45-я параллель», а в день 85-летия края открыли первое в регионе географфити, посвященное путешественнику и члену РГО Сергею Дудко.

Создать концепцию благоустройства локации предложили студентам и преподавателям вузов и ссузов Южного федерального округа. На конкурс студенческих команд поступило 36 работ. Экспертный совет отобрал 20 из них для оценки. Первое место заняла команда Кубанского государственного университета. Их проект посвятили уникальной природе и географии Кубани. Второе — у коллектива Сочинского государственного университета с работой «География огня и льда», вдохновленной ландшафтами Камчатки. Третье место занял проект Краснодарского архитектурно-строительного техникума, где авторы отразили девять основных географических зон России.

В пресс-конференции участвовали управляющий партнер ГК ИНСИТИ Леонид Черкезов, председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка, главный архитектор города Илья Чикаев и заслуженный архитектор РФ Юрий Рысин.

«Мы получили довольно много действительно достойных и интересных работ со свежими интересными идеями. Молодые архитекторы и проектировщики, наши будущие коллеги привнесли в наше видение общественного пространства новые направления, показали, куда нам можно двигаться. Безусловно, мы возьмем все лучшее из проектов для Парка Русского географического общества», — отметил Леонид Черкезов.

По мнению экспертного совета, в будущем парке обязательно будут образовательные и просветительские функции. Также в нем планируют установить скульптуры и рассказать о великих русских первооткрывателях и ученых.

«Парк РГО — проект по-настоящему национального масштаба. Он позволит воплотить самые выдающиеся и передовые идеи. Именно здесь, в Краснодаре, мы напишем историю не только Русского географического общества, но и всей страны. Президент России объявил 2027-й Годом географии. Это вдохновляет и мотивирует нас создать действительно уникальный и высококачественный проект. Мы предполагаем создать не просто зону отдыха, а полноценное культурное и образовательное пространство для проведения форумов, фестивалей, показов художественных и документальных фильмов», — сказал Иван Чайка.

Илья Чикаев, главный архитектор Краснодара, отметил, что город заинтересован в таких студенческих инициативах, так как нуждается в функциональных образовательных пространствах.

«Очень радостно, что молодые люди заинтересованы в создании пространства для будущих поколений жителей, что предложили действительно интересные, полезные и функциональные разработки. Чувствуется серьезный, основательный подход, это очень хорошо, что будущее нашего города и края в надежных руках профессионалов. Уверен, будущий парк будет абсолютно уникальным, не просто зоной отдыха, он станет новой точкой притяжения горожан и гостей Краснодара», — прокомментировал Юрий Рысин.

Леонид Черкезов добавил, что специалисты компании приступят к масштабному проектированию, разделив территорию на тематические зоны. Первую очередь парка планируют открыть в 2027 году.