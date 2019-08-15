В Краснодаре запустили первые в России «географические» трамваи. Они расскажут о Пржевальском, Крузенштерне и других первооткрывателях
В Краснодаре 15 августа вышли на маршруты семь трамвайных вагонов, оформленных материалами экспозиции «Золотой фонд Русского географического общества»
Запуск тематических трамваев, которые расскажут о выдающихся первооткрывателях и истории РГО, приурочили ко Дню географа, который 18 августа отметят впервые в стране .
«Здорово, что к этому профессиональному празднику мы запускаем уникальный просветительский проект совместно с Русским географическим обществом. Теперь пассажиры и гости города смогут узнать интересные факты о жизни и открытиях выдающихся российских ученых и путешественников и в целом — об истории нашей страны», — отметил мэр города Евгений Первышов.
Председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка в своею очередь отметил, что это первые в стране «Трамваи Русского географического общества».
Шесть трамваев будут носить имена выдающихся первооткрывателей и рассказывать об их жизни: Фаддее Беллинсгаузене и Михаиле Лазареве, Федоре Литке, Иване Крузенштерне, Николае Миклухо-Маклае, Николае Пржевальском и Петре Семенове-Тянь-Шанском. Седьмой вагон рассказывает об интересных фактах из географической истории России и деятельности РГО.
Портретами путешественников и фактами из их биографии оформлены борта вагонов. Больше подробностей о них можно узнать, воспользовавшись QR-кодами, которые ведут на сайт Краснодарского регионального отделения РГО. До конца года в трамваях появятся также аудио-гиды: во время движения пассажирам расскажут интересные факты об ученых.
«Географические» трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:
- № 4 «Улица Индустриальная — Комсомольский микрорайон» (два вагона);
- № 5 «Улица Солнечная — ул. 8 Марта» (три вагона);
- № 20 «Улица Декабристов — Хладокомбинат» (один вагон);
- № 22 «Улица Солнечная — улица им. Димитрова» (один вагон).
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.