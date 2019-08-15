В Краснодаре 15 августа вышли на маршруты семь трамвайных вагонов, оформленных материалами экспозиции «Золотой фонд Русского географического общества»

Запуск тематических трамваев, которые расскажут о выдающихся первооткрывателях и истории РГО, приурочили ко Дню географа, который 18 августа отметят впервые в стране .

«Здорово, что к этому профессиональному празднику мы запускаем уникальный просветительский проект совместно с Русским географическим обществом. Теперь пассажиры и гости города смогут узнать интересные факты о жизни и открытиях выдающихся российских ученых и путешественников и в целом — об истории нашей страны», — отметил мэр города Евгений Первышов.

Председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка в своею очередь отметил, что это первые в стране «Трамваи Русского географического общества».

Шесть трамваев будут носить имена выдающихся первооткрывателей и рассказывать об их жизни: Фаддее Беллинсгаузене и Михаиле Лазареве, Федоре Литке, Иване Крузенштерне, Николае Миклухо-Маклае, Николае Пржевальском и Петре Семенове-Тянь-Шанском. Седьмой вагон рассказывает об интересных фактах из географической истории России и деятельности РГО.

Портретами путешественников и фактами из их биографии оформлены борта вагонов. Больше подробностей о них можно узнать, воспользовавшись QR-кодами, которые ведут на сайт Краснодарского регионального отделения РГО. До конца года в трамваях появятся также аудио-гиды: во время движения пассажирам расскажут интересные факты об ученых.