В Краснодаре запустили первые в России «географические» трамваи. Они расскажут о Пржевальском, Крузенштерне и других первооткрывателях

Краснодарский край

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В Краснодаре 15 августа вышли на маршруты семь трамвайных вагонов, оформленных материалами экспозиции «Золотой фонд Русского географического общества»

Запуск тематических трамваев, которые расскажут о выдающихся первооткрывателях и истории РГО, приурочили ко Дню географа, который 18 августа отметят впервые в стране .

«Здорово, что к этому профессиональному празднику мы запускаем уникальный просветительский проект совместно с Русским географическим обществом. Теперь пассажиры и гости города смогут узнать интересные факты о жизни и открытиях выдающихся российских ученых и путешественников и в целом — об истории нашей страны», — отметил мэр города Евгений Первышов.

Председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка в своею очередь отметил, что это первые в стране «Трамваи Русского географического общества».

Шесть трамваев будут носить имена выдающихся первооткрывателей и рассказывать об их жизни: Фаддее Беллинсгаузене и Михаиле Лазареве, Федоре Литке, Иване Крузенштерне, Николае Миклухо-Маклае, Николае Пржевальском и Петре Семенове-Тянь-Шанском. Седьмой вагон рассказывает об интересных фактах из географической истории России и деятельности РГО.

Портретами путешественников и фактами из их биографии оформлены борта вагонов. Больше подробностей о них можно узнать, воспользовавшись QR-кодами, которые ведут на сайт Краснодарского регионального отделения РГО. До конца года в трамваях появятся также аудио-гиды: во время движения пассажирам расскажут интересные факты об ученых.

«Географические» трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:

  • № 4 «Улица Индустриальная — Комсомольский микрорайон» (два вагона);
  • № 5 «Улица Солнечная — ул. 8 Марта» (три вагона);
  • № 20 «Улица Декабристов — Хладокомбинат» (один вагон);
  • № 22 «Улица Солнечная — улица им. Димитрова» (один вагон).
География Краснодар КТТУ Образование Общественный транспорт Транспорт

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