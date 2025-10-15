14 октября в Краснодаре заложили камень первого в России тематического парка Русского географического общества. В символическом мероприятии приняли участие представители ГК ИНСИТИ и регионального отделения РГО, а также почетные гости. Парк площадью почти 15 гектаров создадут в честь 180-летия старейшей общественной организации страны. Он будет расположен около бульвара адмирала Пустошкина, в месте формирующегося макрорайона ИНСИТИ. Юга.ру побывали на мероприятии и рассказывают подробности. Церемония открытия В торжественной церемонии приняли участие Почетный президент Русского географического общества, лауреат Нобелевской премии в составе Межправительственной группы экспертов по проблемам изменения климата, академик Владимир Котляков, летчик-космонавт, Герой РФ Антон Шкаплеров, учредитель ГК ИНСИТИ Роман Саркисов, председатель Краснодарского регионального отделения РГО, почетный академик Российской академии художеств Иван Чайка, начальник Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко, генерал-майор Игорь Шпырня. Также среди почетных гостей присутствовали академики Русского географического общества из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска. Несмотря на дождь, который сами участники назвали добрым знаком, атмосфера на церемонии была торжественной. Первым выступал Владимир Котляков и дал благословение проекту: «Я сейчас, по-моему, старейший член общества. Поэтому я и от имени общества, и от себя лично желаю успехов этой инициативе».

Владимир Котляков, почетный президент Русского географического общества, лауреат Нобелевской премии в составе Межправительственной группы экспертов по проблемам изменения климата, академик © Фото пресс-службы компании ГК ИНСИТИ

Роман Саркисов, учредитель ГК ИНСИТИ © Фото пресс-службы компании ГК ИНСИТИ

Иван Чайка, председатель Краснодарского регионального отделения РГО, почетный академик Российской академии художеств © Фото пресс-службы компании ГК ИНСИТИ

Антон Шкаплеров, летчик-космонавт, герой РФ © Фото пресс-службы компании ГК ИНСИТИ

Учредитель ГК ИНСИТИ Роман Саркисов в своем выступлении сделал акцент на важности проекта для Краснодара: «Это важная и востребованная инициатива. Уверен, это пространство станет одним из любимых мест досуга для горожан и гостей региона, для всех, кто искренне интересуется историей и географией нашей страны». Он также указал на особый символизм мероприятия: закладка камня проходила в важный православный праздник — день Покрова Пресвятой Богородицы. Идейный вдохновитель проекта, председатель Краснодарского отделения РГО Иван Чайка, говорил о будущем парке как о новой вехе в жизни города: «Мы хотим, чтобы парк стал образовательным пространством, где люди бы знакомились с нашей страной, ее историей, географией, природой и выдающимися сынами нашего Отечества, которые изменили карту мира и привнесли славу России. Это наш общий подарок Русскому географическому обществу, которое отмечает свое 180-летие».

© Фото пресс-службы компании ГК ИНСИТИ

Летчик-космонавт, Герой РФ Антон Шкаплеров рассказал, что 30 лет назад учился в краснодарском летном училище, и с тех пор его любовь к этому месту не угасла. Свои чувства он выразил так: «Вот я сколько летал, сколько всего видел, больше 10 тысяч раз облетел Землю… Но могу сказать, что лучше места, чем Краснодар, нет». Он также подчеркнул важность создания парка для будущих поколений краснодарцев и гостей кубанской столицы: «Сегодня мы закладываем камень будущего образовательного и просветительского парка для всех краснодарцев, которые смогут здесь изучать великие географические открытия, факты из истории нашей страны. Уверен, в этом парке создатели отразят все достижения наших ученых, открывателей. Хотел бы, чтобы здесь нашел место и объект, связанный с космосом и авиацией, Россия — великая страна, не просто космическая, а первая космическая держава». Связь проекта с патриотическим воспитанием отметил начальник Краснодарского высшего военного училища, генерал-майор Игорь Шпырня. Напомнив о действующей штаб-квартире РГО на базе училища, он назвал парк «вкладом в будущее развитие как отделения, так и всего города». Главный момент церемонии наступил, когда спикеров пригласили к центру площадки. Там их ждал камень, накрытый тканью. По предложению ведущего, спикеры все вместе взялись за края полотна. «Один, два, три! Свершилось!» — ткань убрали, и собравшиеся увидели гранитный камень. Этот момент присутствующие встретили аплодисментами. Так было положено начало парку Русского географического общества в Краснодаре.

© Фото пресс-службы компании ГК ИНСИТИ

Философия и цели: «социально ответственный» подход Организаторы подчеркивают, что строительство парка — нечто большее, чем стандартный девелопмент. Со стороны застройщика это осознанный шаг, основанный на долгосрочной стратегии компании. Учредитель ГК ИНСИТИ Роман Саркисов объяснил мотивацию бизнеса так: «Более 13 лет ГК ИНСИТИ строит свой бизнес социально ответственно, поэтому сегодня мы заложим первый камень в уникальный, масштабный и интересный парк». Этот подход определяет и градостроительное решение: парк задуман как открытый зеленый центр нового макрорайона ГК ИНСИТИ, а не изолированный объект. Задача — создать гармоничную среду, где культура, образование и общественные пространства станут такой же неотъемлемой частью жизни, как и комфортное жилье. Почетный президент РГО Владимир Котляков назвал проект «жемчужиной» и подчеркнул его редкость в мировом масштабе: «Я знаю географию мира очень широко и знаком с множеством выдающихся обществ и географов. Но это — первый случай, когда проект, организованный Русским географическим обществом, имеет такой размах. Очень рад находиться здесь и быть частью такого значимого события». Каким будет парк? Открытый конкурс и первые идеи Как именно будет выглядеть парк, пока не решено окончательно. До 9 ноября идет открытый конкурс на лучший эскизный проект, принять участие в котором могут архитекторы, дизайнеры и студенты профильных вузов. Однако уже сейчас организаторы и почетные гости поделились своим видением будущего пространства. Иван Чайка рассказал, что парк станет настоящим культурным центром. В планах — создание амфитеатра для лекций и кинопоказов, постоянных выставочных пространств, а также проведение фестивалей и образовательных квестов. В качестве примера, как история может быть интегрирована в досуг, он привел одну из идей: «Можно сделать детскую площадку в виде корабля и посвятить ее Крузенштерну и первому русскому кругосветному плаванию». Свое предложение внес и летчик-космонавт Антон Шкаплеров. Он выразил надежду на появление в парке авиационно-космической тематики, возможно, в виде небольшой ракеты, чтобы отразить славу Краснодара как важного авиационного центра страны. Помимо творческой реализации, конкурс предлагает и серьезные карьерные перспективы. Роман Саркисов подтвердил планы компании поддержать талантливых участников. «У победителя будет возможность устроиться к нам на работу. Подведем итоги в конце ноября», — заявил учредитель ГК ИНСИТИ.

© Фото пресс-службы компании ГК ИНСИТИ