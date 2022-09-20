В Краснодаре появилось новое граффити высотой 55 метров

В Краснодаре на территории Екатерининской гимназии № 36 состоялось открытие нового арт-объекта, посвящённого творчеству заслуженного художника России и путешественника Сергея Дудко

Мурал высотой 55 метров стал подарком жителям и гостям города в день 85-летия Краснодарского края. Новый объект уличного искусства появился благодаря конкурсу граффити-эскизов «У мечты не бывает преград». Росписью стены занимались начинающие граффити-художники Светозар Фефелов, Армен Оганисян и Данил Таштабанов. Именно их эскизы члены жюри признали лучшими. Курировал работу юных мастеров опытный краснодарский райтер Роман Филиппов. Организаторами проекта выступили инвестиционная компания Alias Group, федеральный девелопер «Неометрия» и краснодарское региональное отделение Русского географического общества. На торжественной церемонии открытия арт-объекта присутствовали поклонники творчества художника, его родственники и друзья, члены Русского географического общества, деятели культуры и искусства, путешественники, альпинисты. «Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что мы добились цели, которую поставили в самом начале проекта — рассказать молодому поколению о творчестве местных художников через современное искусство, мотивировать молодёжь на примере жизненного пути Сергея Дудко и помочь им осознать, что любые цели достижимы, если планомерно идти к их реализации», — отметил в приветственной речи основатель инвестиционной компании Alias Group Борис Юнанов. По словам председателя Краснодарского регионального отделения РГО Ивана Чайки, вместе с открытием нового арт-объекта начинается череда памятных мероприятий, посвященных юбилею Сергея Дудко.

© Фото Геннадия Дьячука

© Фото Геннадия Дьячука

© Фото Геннадия Дьячука

© Фото Геннадия Дьячука

«В следующем году Сергею Викторовичу исполнилось бы 75 лет. Для него не было преград, когда речь шла о творчестве и преодолении себя. Он писал картины с натуры, в экстремальных условиях. Итогом экспедиции «Русское наследие Гималаев. Продолжение Пути» стала его уникальная коллекция картин всех 14 восьмитысячников планеты «Букет вершин». Стрит-арт живопись — прекрасный способ напомнить всем жителям Краснодара и, в первую очередь, молодёжи и школьникам о нашем выдающемся земляке», — сказал Иван Чайка. Новый арт-объект продолжит серию тематических рисунков проекта «Географфити», которые с 2016 года Русское географическое общество регулярно размещает на стенах зданий в разных городах России. «Папа никогда не был студийным художником. Он работал на пленэре, в горах, там он черпал свое вдохновение. Знаменательным является то, что его творчество «выходит» на улицы, к людям», — добавила художница Людмила Шабалина, дочь Сергея Дудко. По словам Романа Филиппова, финалисты конкурса достойно проявили себя во время работы над масштабным проектом — их ежедневно испытывало на прочность краснодарское лето. «Однако несмотря на жару, сменяющуюся проливными дождями, они уложились точно в срок, создав уникальный арт-объект. Участники проявили стойкость и упорство, поэтому нам было очень трудно выбрать победителя», — рассказал Филиппов.

© Фото Геннадия Дьячука

© Фото Геннадия Дьячука

© Фото Геннадия Дьячука