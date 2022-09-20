В Краснодаре появилось новое граффити высотой 55 метров
В Краснодаре на территории Екатерининской гимназии № 36 состоялось открытие нового арт-объекта, посвящённого творчеству заслуженного художника России и путешественника Сергея Дудко
Мурал высотой 55 метров стал подарком жителям и гостям города в день 85-летия Краснодарского края. Новый объект уличного искусства появился благодаря конкурсу граффити-эскизов «У мечты не бывает преград». Росписью стены занимались начинающие граффити-художники Светозар Фефелов, Армен Оганисян и Данил Таштабанов. Именно их эскизы члены жюри признали лучшими.
Курировал работу юных мастеров опытный краснодарский райтер Роман Филиппов. Организаторами проекта выступили инвестиционная компания Alias Group, федеральный девелопер «Неометрия» и краснодарское региональное отделение Русского географического общества.
На торжественной церемонии открытия арт-объекта присутствовали поклонники творчества художника, его родственники и друзья, члены Русского географического общества, деятели культуры и искусства, путешественники, альпинисты.
«Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что мы добились цели, которую поставили в самом начале проекта — рассказать молодому поколению о творчестве местных художников через современное искусство, мотивировать молодёжь на примере жизненного пути Сергея Дудко и помочь им осознать, что любые цели достижимы, если планомерно идти к их реализации», — отметил в приветственной речи основатель инвестиционной компании Alias Group Борис Юнанов.
По словам председателя Краснодарского регионального отделения РГО Ивана Чайки, вместе с открытием нового арт-объекта начинается череда памятных мероприятий, посвященных юбилею Сергея Дудко.
«В следующем году Сергею Викторовичу исполнилось бы 75 лет. Для него не было преград, когда речь шла о творчестве и преодолении себя. Он писал картины с натуры, в экстремальных условиях. Итогом экспедиции «Русское наследие Гималаев. Продолжение Пути» стала его уникальная коллекция картин всех 14 восьмитысячников планеты «Букет вершин». Стрит-арт живопись — прекрасный способ напомнить всем жителям Краснодара и, в первую очередь, молодёжи и школьникам о нашем выдающемся земляке», — сказал Иван Чайка.
Новый арт-объект продолжит серию тематических рисунков проекта «Географфити», которые с 2016 года Русское географическое общество регулярно размещает на стенах зданий в разных городах России.
«Папа никогда не был студийным художником. Он работал на пленэре, в горах, там он черпал свое вдохновение. Знаменательным является то, что его творчество «выходит» на улицы, к людям», — добавила художница Людмила Шабалина, дочь Сергея Дудко.
По словам Романа Филиппова, финалисты конкурса достойно проявили себя во время работы над масштабным проектом — их ежедневно испытывало на прочность краснодарское лето.
«Однако несмотря на жару, сменяющуюся проливными дождями, они уложились точно в срок, создав уникальный арт-объект. Участники проявили стойкость и упорство, поэтому нам было очень трудно выбрать победителя», — рассказал Филиппов.
Напомним, федеральный девелопер «Неометрия», входящий в инвестиционный холдинг Alias Group, накануне 1 сентября завершил работы по комплексному благоустройству всей территории школьного двора Екатерининской гимназии №36. Специалисты отремонтировали главную площадь для проведения праздничных мероприятий и создали новый двор с парковыми зонами и зелеными пространствами для отдыха и спортивных игр. Кроме того, у школьников появилась современная волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле и зона воркаута. Пешеходные дорожки покрыли тротуарной плиткой.
«Нас бесспорно вдохновило то, как преобразилась территория гимназии за каких-то несколько месяцев. Поэтому мы решили проводить открытые экскурсии, чтобы как можно больше краснодарцев могли посмотреть на готовый арт-объект и сделать фото на память в наших красивых современных локациях», — рассказала директор Екатерининской гимназии № 36 Надежда Давыдова.
Она добавила, что увидеть 55-метровый мурал можно будет с 23 по 25 сентября. В эти дни в 16:00 и 17:00 старшеклассники гимназии проведут экскурсии для всех желающих по адресу улица Красноармейская, 52.
По итогам конкурса граффити-эскизов «У мечты не бывает преград» первое место присудили Светозару Фефелову, «серебро» досталось Армену Оганисяну, а «бронзу» получил Данил Таштабанов. Победителю и финалистам вручили ценные призы и дипломы.
Завершилась церемония открытия нового арт-объекта «Уроком памяти» для старшеклассников Екатерининской гимназии № 36. Члены семьи и коллеги Сергея Дудко рассказали собравшимся о его творчестве и жизненном пути.