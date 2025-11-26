Умер краснодарский адвокат Алексей Аванесян

Известный краснодарский адвокат Алексей Аванесян скончался из-за аневризмы. Он защищал «краснодарских каннибалов», массажиста из Белореченского района и фигурантов других дел

26 ноября юрист Юлия Федотова сообщила о смерти известного краснодарского адвоката Алексея Аванесяна. Ему было 48 лет. Причиной смерти стала аневризма.

Аванесян защищал фигурантов разных дел: массажиста Сергея Марина из Белореченского района, который якобы приставал к ребенку во время сеанса;

краснодарца Олега Важдаева, который поджег военкомат;

уроженца Туапсе Ярослава Мельниченко, который школьником якобы убил отца кувалдой;

инвалида-колясочника Петра Кравченко, который выращивал медицинскую марихуану;

рэпера Хаски, который залез на чужую машину;

супругов Бакшеевых — так называемых «краснодарских каннибалов» и других. Помимо этого, адвокат основал проект «Право 45», в рамках которого оказывал юридическую помощь за символическую плату — 1 рубль, а в 2019 году выходил с одиночным пикетом против практики заключения в СИЗО.

Как писали Юга.ру, в 2022 году Аванесяну вручили повестку в отделе полиции. Туда он пришёл, чтобы помочь задержанным за расклейку антивоенных листовок девушкам.