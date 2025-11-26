Умер краснодарский адвокат Алексей Аванесян

  • Алексей Аванесян © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Известный краснодарский адвокат Алексей Аванесян скончался из-за аневризмы. Он защищал «краснодарских каннибалов», массажиста из Белореченского района и фигурантов других дел

26 ноября юрист Юлия Федотова сообщила о смерти известного краснодарского адвоката Алексея Аванесяна. Ему было 48 лет. Причиной смерти стала аневризма.

Аванесян защищал фигурантов разных дел:

  • массажиста Сергея Марина из Белореченского района, который якобы приставал к ребенку во время сеанса;
  • краснодарца Олега Важдаева, который поджег военкомат;
  • уроженца Туапсе Ярослава Мельниченко, который школьником якобы убил отца кувалдой;
  • инвалида-колясочника Петра Кравченко, который выращивал медицинскую марихуану;
  • рэпера Хаски, который залез на чужую машину; 
  • супругов Бакшеевых — так называемых «краснодарских каннибалов» и других. 

Помимо этого, адвокат основал проект «Право 45», в рамках которого оказывал юридическую помощь за символическую плату — 1 рубль, а в 2019 году выходил с одиночным пикетом против практики заключения в СИЗО.

Как писали Юга.ру, в 2022 году Аванесяну вручили повестку в отделе полиции. Туда он пришёл, чтобы помочь задержанным за расклейку антивоенных листовок девушкам.

* — Михаил Беньяш включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

