Врач из Краснодара отправилась в Африку лечить местных жителей и спасать новорожденных детей

  Краснодарский врач Анастасия Калита (вторая справа) в составе команды гуманитарной миссии © Фото предоставлено пресс-службой Международной миссии Екатерины Глок
Краснодарский врач-неонатолог Анастасия Калита улетела в Конго с гуманитарной миссией

7 мая пресс-служба Международной миссии Екатерины Глок сообщила, что краснодарский врач-неонатолог Анастасия Калита отправилась в Африку в составе гуманитарной миссии.

Анастасия Калита — неонатолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных №1 перинатального центра ККБ №2 в Краснодаре, ассистент кафедры педиатрии с курсом неонатологии КубГМУ Минздрава РФ.

Первая команда миссии уже прибыла в Конго, а вторая вскоре отправится в Камерун.

Анастасия и еще 17 докторов-волонтеров — нейрохирургов, урологов, хирургов, стоматологов и других специалистов — из разных городов России в течение мая будут оказывать помощь местным жителям, в том числе беженцам, пострадавшим от военных действий на границе с Руандой.

Врачи проведут приемы и операции, а также обучат африканских специалистов современным методам диагностики, лечения и реанимации.

Отметим, что для Анастасии это не первая поездка в Африку в составе гуманитарной миссии: ранее она уже ездила помогать жителям Сьерра-Леоне в декабре 2025 года.

В интервью для краснодарского медиа «Огонь» врач рассказала, что во время поездки реанимировала новорожденных, проводила осмотры, занималась лечением в отделении и передавала свой опыт местным специалистам. Также она сообщила, что работать в Африке трудно из-за отсутствия необходимого оборудования, тяжелых условий и ситуаций, когда «случай уже запущенный».

Международная миссия Екатерины Глок — гуманитарный проект, существующий с 2023 года. Он направлен на развитие сотрудничества России со странами Африки и BRICS+, обучение медицинских специалистов и оказание помощи нуждающимся.

«Идея миссии родилась, когда я увидела, в каких условиях женщины рожают в ряде африканских стран. Я поняла, что не могу на это просто смотреть, имея на тот момент за плечами опыт работы акушеркой с 18 лет. Но мы никогда не приезжаем просто провести прием и уехать. Наша задача — вместе с местными коллегами создавать решения, которые будут работать и через год, и через десять лет. Для нас принципиально важно, что это сотрудничество строится на равноправной основе: российские врачи не учат свысока, а обмениваются опытом, уважая контекст жизни людей», — рассказала основательница миссии Екатерина Глок в интервью НИИ микрохирургии Томска.

До 2028 года участники гуманитарной миссии также планируют посетить Гвинею, Сенегал, Индию, Бразилию, Индонезию, Руанду, Гану и другие страны.

