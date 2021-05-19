На Кубани массажиста приговорили к 12 годам после сеанса с ребёнком. Почему защита не согласна?
19 мая суд на 12 лет лишил свободы массажиста из Белореченского района, который якобы приставал к ребёнку во время сеанса
В феврале 2020 года жительница Белореченского района с 5-летним сыном пришла на сеанс логопедического массажа к Сергею Марину. Мужчина на процедуре использовал силиконовый колпачок для защиты пальцев в случае укуса.
Когда он начал процедуру, мать ребёнка находилась за ширмой примерно в трёх метрах от происходящего. Она услышала, как мужчина сказал её сыну: «Вытащи язык, открой рот пошире». Затем послышались странные звуки, напоминающие рвотный рефлекс.
Женщина выглянула из-за ширмы и увидела, как массажист якобы держал член у лица мальчика. Она забрала ребёнка и вывела его из кабинета. О произошедшем в полицию сообщили ее подруги. Позже к Марину приехали следователи. Его обвинили по ч.4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Массажисту грозило до 20 лет лишения свободы. Подробную историю Марина публиковал портал «93.ru».
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Адвокат Алексей Аванесян, который защищал интересы обвиняемого, рассказал порталу Юга.ру, что не согласен с обвинениями. Он объяснил, что на сеансе массажа Марин использовал силиконовый колпачок, который с расстояния трёх метров можно принять за половой орган.
Он провел несколько экспериментов, которые доказывали, что мать ребенка не могла быть уверена, что именно видела в тот день у лица своего ребенка. Более того, об этом она сама заявила на одном из допросов.
Аванесян также рассказал, что воссоздал ситуацию как в кабинете массажиста. Так, Марин физически не мог дотянуться к лицу мальчика. Противоречивые показания дал и сам ребенок. В протоколе допроса записано с его слов, что он видел член массажиста, а на заседании ребенок рассказал, что ему закрыли глаза. Как рассказал адвокат, так делают массажисты, чтобы ребёнок не боялся массажа.
Несмотря на доводы защиты, 19 мая суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы. Кроме того, он не имеет право заниматься деятельностью в сфере образования и воспитания несовершеннолетних на протяжении трёх лет, сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.
«Что касается уголовного процесса, то цифры говорят сами за себя. У нас меньше 0,01 % оправдательных приговоров по всей России. Это меньше, чем при Сталине. Этот процент одинаков по всей стране, это говорит о том, что есть директивная установка. Никого не волнует, что за каждыми делами стоят люди, факты, доказательства. Одна должна быть температура по палате. У нас нет претензии к матери ребёнка. Она поступила, как добропорядочный человек. А система должна была разобраться — верно ли то, что она увидела», — отреагировал на решение суда адвокат.
Он добавил, что в апреле, после того как мать Сергея Марина услышала слова гособвинителя о 12 годах лишения свободы для своего сына, она скончалась от инфаркта.
Напомним, в 2010 году к 8 годам приговорили 18-летнего Ярослава Мельниченко, который якобы убил отца кувалдой за то, что он не давал ребёнку играть в компьютерные игры. Позже стало известно, что парень взял на себя вину своей матери. Она в состоянии алкогольного опьянения ударила мужа кувалдой. Аванесян обратил внимание суда на то, что следователи не взяли отпечатки пальцев с орудия убийства. В марте 2021 года молодому человеку отменили приговор. Адвокат Аванесян объяснил, что «общественное мнение и СМИ могут заранее определить человека виновным в преступлении».
Текст: Инна Чайка