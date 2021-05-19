На Кубани массажиста приговорили к 12 годам после сеанса с ребёнком. Почему защита не согласна?

19 мая суд на 12 лет лишил свободы массажиста из Белореченского района, который якобы приставал к ребёнку во время сеанса

В феврале 2020 года жительница Белореченского района с 5-летним сыном пришла на сеанс логопедического массажа к Сергею Марину. Мужчина на процедуре использовал силиконовый колпачок для защиты пальцев в случае укуса. Когда он начал процедуру, мать ребёнка находилась за ширмой примерно в трёх метрах от происходящего. Она услышала, как мужчина сказал её сыну: «Вытащи язык, открой рот пошире». Затем послышались странные звуки, напоминающие рвотный рефлекс. Женщина выглянула из-за ширмы и увидела, как массажист якобы держал член у лица мальчика. Она забрала ребёнка и вывела его из кабинета. О произошедшем в полицию сообщили ее подруги. Позже к Марину приехали следователи. Его обвинили по ч.4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Массажисту грозило до 20 лет лишения свободы. Подробную историю Марина публиковал портал «93.ru».

Адвокат Алексей Аванесян, который защищал интересы обвиняемого, рассказал порталу Юга.ру, что не согласен с обвинениями. Он объяснил, что на сеансе массажа Марин использовал силиконовый колпачок, который с расстояния трёх метров можно принять за половой орган. Он провел несколько экспериментов, которые доказывали, что мать ребенка не могла быть уверена, что именно видела в тот день у лица своего ребенка. Более того, об этом она сама заявила на одном из допросов. Аванесян также рассказал, что воссоздал ситуацию как в кабинете массажиста. Так, Марин физически не мог дотянуться к лицу мальчика. Противоречивые показания дал и сам ребенок. В протоколе допроса записано с его слов, что он видел член массажиста, а на заседании ребенок рассказал, что ему закрыли глаза. Как рассказал адвокат, так делают массажисты, чтобы ребёнок не боялся массажа.

Несмотря на доводы защиты, 19 мая суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы. Кроме того, он не имеет право заниматься деятельностью в сфере образования и воспитания несовершеннолетних на протяжении трёх лет, сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда. «Что касается уголовного процесса, то цифры говорят сами за себя. У нас меньше 0,01 % оправдательных приговоров по всей России. Это меньше, чем при Сталине. Этот процент одинаков по всей стране, это говорит о том, что есть директивная установка. Никого не волнует, что за каждыми делами стоят люди, факты, доказательства. Одна должна быть температура по палате. У нас нет претензии к матери ребёнка. Она поступила, как добропорядочный человек. А система должна была разобраться — верно ли то, что она увидела», — отреагировал на решение суда адвокат. Он добавил, что в апреле, после того как мать Сергея Марина услышала слова гособвинителя о 12 годах лишения свободы для своего сына, она скончалась от инфаркта.